Hjartaknúsarinn og Íslandsvinurinn nær óþekkjanlegur í dag

Hann var eitt sinn draumur allra uppreisnargjarnra unglingsstúlkna en í dag er hann nánast óþekkjanlegur. Leikarinn Judd Nelson vakti athygli nærstaddra nýverið þegar hann skutlaðist um á mótorhjólinu sínu í Hollywood.
Nelson er frægastur fyrir leik sinn sem John Bender í kvikmyndinni The Breakfast Club sem kom út árið 1985. Nelson tilheyrði leikarahópnum Brat Pack, en það var notað yfir hópinn sem lék í ýmsum áberandi kvikmyndum á síðari hluta níunda áratugarins.
Nelson lék í ýmsum kvikmyndum fyrir utan The Breakfast Club, má helst nefna St. Elmo‘s Fire og New Jack City áður en ferillinn fór niður á við.
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Nelson er einnig Íslandsvinur en hann lék kennarann Sonquist í kvikmyndinni Iceland is Best sem kom út árið 2020.