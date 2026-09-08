Óvænt fertugsafmæli kom upp sár svik - „Hvernig gat hann gert mér þetta?“

Kona leitar ráða til sambands- og kynlífsráðgjafa The Sun, Dear Deidre. Hún ákvað að koma kærasta sínum á óvart og halda fyrir hann fertugsafmæli. Hún bauð fjölskyldu hans og vinum og var veislan vel heppnuð, þar til hún komst að sárum svikum.
Konan, 38 ára, fer stuttlega yfir söguna. „Við höfum verið saman í sex ár og ég hélt að við værum hamingjusöm. Ég var að plana veisluna í nokkrar vikur með stjúpsyni mínum [...] Við héldum þetta á uppáhalds barnum hans, buðum fjölskyldu hans og gömlum vinum sem hann hefur ekki séð í mörg ár.“
Konan segir að allt var að ganga vel þar til einn vinur hans kom óvart upp um kærastann. „Hann knúsaði mig og sagði að það væri svo gaman að sjá okkur saman aftur. Mér fannst þetta skrýtin athugasemd en pældi ekkert meira í því. Þegar leið á kvöldið spurði annar vinur hans hvort allt væri í góðu, hann sagðist hafa heyrt að við hefðum hætt saman.
Ég vissi að það væri eitthvað í gangi. Ég komst fljótlega að því að vinir hans héldu að við værum hætt saman og að kærastinn minn var að hitta aðra konu.“
Kærastinn reyndi fyrst að neita fyrir þetta en viðurkenndi loksins að hann hefur átt í ástarsambandi við aðra konu í tæpt ár.
„Ég er svo miður mín og niðurlægð. Hvernig gat hann gert mér þetta?“
Ráðgjafinn svarar:
„Honum varð ekki á eina kvöldstund. Hann hefur verið að halda framhjá með sömu konunni í tæpt ár, vinir hans vissu af henni og á sama tíma hélst þú að allt væri í himnalagi. Þetta er mjög sár svik og það er skiljanlegt að þér líði svona.
En nú þarft þú að ákveða hvað þú vilt gera, viltu slíta sambandinu eða ekki? Ef þú ætlar að vera áfram með honum þá þarf hann að átta sig á því að afsökunarbeiðni er bara byrjunin. Hann þarf að vera tilbúinn að leggja á sig vinnuna til að byggja aftur upp traust.“