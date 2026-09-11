Komið í ljós hvað Shane MacGowan skildi eftir sig í erfðaskránni – Samdi vinsælasta jólalag sögunnar

Söngvarinn Shane MacGowan skildi eftir sig verðmæti 4,8 milljónir punda þegar hann lést árið 2023. Það jafngildir tæplega 800 milljónum króna. MacGowan, sem samdi eitt vinsælasta jólalag allra tíma, átti aðeins einn erfingja.
Írska ríkisútvarpið RTÉ greinir frá þessu.
Hinn breski en írskættaði MacGowan lést í nóvember árið 2023, 65 ára gamall úr lungnabólgu. Hann hafði verið heilsuveill lengi enda lifað í miklum ólifnaði, áfengis og fíkniefnaneyslu mest allt sitt líf.
MacGowan, sem var söngvari og aðallagahöfundur keltnesku pönkhljómsveitarinnar The Pogues árin 1982 til 1991. Hann þénaði hins vegar mest á að hafa samið lagið Fairytale of New York ásamt hljómsveitarbróður sínum Jem Finer. Lagið, sem The Pogues fluttu með söngkonunni Kirsty MacColl, er eitt vinsælasta jólalag allra tíma og fer á vinsældalista í Bretlandi á hverju einasta ári.
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Eins og kemur fram í þinglýstum gögnum þá skildi MacGowan eftir sig verðmæti 4,8 milljónir punda. Það gera um 800 milljónir króna. Allir fjármunir hans fara til eiginkonu hans, Victoriu Mary Clarke, sem er 60 ára gömul blaðakona og rithöfundur. MacGowan og Clarke giftust í Kaupmannahöfn árið 2018.
Shane MacGowan var barnlaus. Áður en MacGowan og Clarke giftust var systir hans, Siobhan MacGowan, skráður erfingi.