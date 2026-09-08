Framhjáhaldið spennandi þar til mágkonan varpaði fram sprengju

„Það var spennandi að halda framhjá með systur eiginkonu minnar, þar til hún varð ólétt.“
Svona hefst bréf 37 ára karlmanns til kynlífs- og sambandsráðgjafa The Sun, Dear Deidre.
Maðurinn segist óttast að sannleikurinn verði dreginn fram og að lífi hans verði snúið á hvolf.
Mágkonan minnti á eiginkonuna
Eiginkona hans er 33 ára, þau hafa verið gift í sjö ár og eiga ungan son. Systir hennar er 27 ára. „Þegar ég kynntist fyrst eiginkonu minni bjó systir hennar langt í burtu, þær hafa líka aldrei verið neitt sérstaklega nánar sökum aldursmunarins. En í fyrra fékk systir hennar vinnu nálægt okkur og flutti inn á okkur, gegn því að hún myndi passa son okkar,“ segir maðurinn.
„Þegar ég hitti systur hennar þá hugsaði ég strax hvað hún væri aðlaðandi og minnti mig á eiginkonu mína þegar við kynntumst fyrst, áður en við byrjuðum að rífast.“
Maðurinn segir að hann og mágkona hans hafi átt það til að sitja fram eftir og spjalla yfir rauðvíni, á meðan eiginkona hans svaf. „Eitt kvöldið heyrði mágkona mín okkur rífast um peninga. Ég sagði henni frá erfiðleikum okkar og hún sagði systur sína ekki verðskulda mig. Hún tók utan um mig og við kysstumst. Við enduðum með því að sofa saman og það var byrjunin á leynilegu ástarsambandi okkar.“
Systirin flutti út en ástarsambandið hélt áfram. „Hún tilkynnti mér fyrir stuttu að hún er ólétt og ætlar að eignast barnið. Hún ætlar að segja systur sinni að einhver annar gaur sé pabbinn en ég veit að ég mun þurfa að styðja við barnið fjárhagslega. Hvernig get ég látið eins og þetta barn sé ekki mitt? Hvað ætti ég að gera?“
Ráðgjafinn svarar:
„Þú veist að þú gerðir mistök og getur ekki breytt þeim. Þú hélst ekki bara framhjá, heldur hélst framhjá með systur hennar,“ segir hún og bætir við að barnið muni alltaf verða hluti af lífi hans, hvort sem sonur/dóttir eða frænka/frændi.
„Að þykjast ekki vera faðirinn mun ekki virka, og það er heldur ekki sanngjarnt. Það besta í stöðunni er að segja eiginkonu þinni sannleikann og það getur vel verið að hjónaband ykkar lifi það ekki af. En þú þarft þá allavega ekki að lifa í lygi.“