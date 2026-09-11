Léttist um 80 kg eftir aðgerð og útskýrir ákvörðun sína: „Þú hefur misst af því sem skiptir máli“

Breski efnishöfundurinn Emily Jones hefur ávallt staðið fyrir jákvæðri líkamsímynd. Því hélt hún áfram eftir að hafa farið í þyngdarstjórnunaraðgerð þar sem hún missti 74 kg. Jones segist hafa tekið ákvörðun um að fara í aðgerðina heilsu sinnar vegna.
Jones hefur deilt reynslu sinni opinskátt með tæpri hálfri milljón fylgjenda sinna á Instagram, en hún byrjaði á því í kjölfar andláts foreldra sinna með sex vikna millibili.
Í nýju, hjartnæmu myndbandi deildi Jones myndskeiði sem hún tók upp fyrir meira en tveimur árum af sjálfri sér kvöldið áður en hún gekkst undir magaermiaðgerð.
„Við hvað er ég hrædd? Margt,“ segir Jones í tilfinningaþrungna myndbandinu. „Þetta er í fyrsta skipti sem ég gengst undir einhvers konar aðgerð eða aðgerð án þess að foreldrar mínir séu til staðar.“
Hún stöðvar síðan upptökuna. Myndskeiðið klippir síðan yfir í nýlegra myndband af henni eftir aðgerðina, brosandi þar sem hún gengur í sólinni.
„Ef þú heldur að þetta snúist bara um þyngdartap ... þá hefurðu misst af því sem skiptir máli,“ skrifaði Jones við myndbandið. „Ég rakst á þetta myndband sem ég tók upp kvöldið fyrir magaermiskurðaðgerðina mína, þar sem ég talaði um hvernig mér leið og hræðslu mína rétt fyrir þessi stóru tímamót í lífi mínu. Það er ótrúlegt að horfa á myndbandið aftur nún..“
Jones bætti við að „sorg hafi verið stór hluti“ af sögu hennar eftir að foreldrar hennar létust með sex vikna millibili, en móðir hennar greindist með ólæknandi heilaæxli.
„Stundum er hið líkamlega sannarlega birtingarmynd þess sem er að gerast innra með mér, og það var kominn tími til að hrista þessi áföll af bakinu á mér og byrja að lifa fyrir MIG,“ skrifaði hún. „Væri til í að geta gefið þessari hræddu litlu stelpu stórt faðmlag og sagt henni að allt verði í lagi.“
Eftir að hafa grennst um 74 kg í kjölfar magaermiskurðaðgerðarinnar hélt Jones áfram að grennast enn frekar eftir að hafa farið í aðgerð til að berjast gegn fitubjúg.
Hvað er fitubjúgur?
Lipoedema, eða fitubjúgur, er langvinnur fituvefssjúkdómur sem leggst aðallega á konur. Hann birtist gjarnan symmetrískt á fótum, oft frá mjöðmum niður að ökklum, og getur einnig náð til handleggja. Algeng einkenni eru sársauki, eymsli, þreyta í útlimum og marblettamyndun auk þess sem fitan hverfur ekki með megrun eða mikilli hreyfingu. „Þetta er ekki það sama og offita eða appelsínuhúð,“ segir Lára Bryndís Pálmarsdóttir situr í stjórn Samtakanna Lipoedema Ísland í viðtali við Morgunblaðið. „Þú getur verið í kjörþyngd en samt verið með lipoedema. Þú ert ekki að bjóða upp á þetta með slæmum lífsstíl, þetta er arfgengt.
Jones gekkst einnig undir aðgerð til að fjarlægja lausa húð sem hafði myndast í kjölfar gríðarlegs þyngdartaps. Hún segist hafa misst 80 kg. í heildina eftir aðgerðirnar.
„Það er svo augljóst fyrir mér að sjálfstraust snýst ekki um að vera stór eða lítill,“ sagði Jones í einu af myndböndum sínum. „Sjálfstraust kemur innan frá og er eitthvað sem vex með tímanum. Það vex eftir því sem þú kynnist sjálfum þér betur, gerir allt sem þú lofar sjálfum þér að þú ætlar að gera. Það hefur í raun ekkert að gera með útlit líkamans.“
Jones er meðvituð um að það voru ekki allir fylgjendur hennar sem studdu ákvörðun hennar um að gangast undir magaermiskurðaðgerðina og skrifaði í einni færslu: „Ég veit að ákvörðun mín um að gangast undir magaermiskurðaðgerð olli mörgum uppnámi, en maður á bara eitt líf og ég vel að lifa fyrir MIG.“ Hún bætti við í öðru myndbandi að ferðalag hennar hefði ekkert að gera með að „hata“ sjálfa sig fyrir aðgerðina.
„Breytingar þýða ekki alltaf að þú þurfir að hata gömlu útgáfuna af sjálfum þér,“ skrifaði Jones. „Breytingar geta komið frá mestu sjálfselsku og umhyggju. Þetta er svo miklu meira en „bara“ lýtaaðgerð.“