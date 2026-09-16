Vandræðin hrannast upp hjá Ed Sheeran – 200 þúsund fylgjendur horfnir

Breski tónlistarmaðurinn Ed Sheeran hefur misst um 200 þúsund fylgjendur á Instagram á einum sólarhring eftir að harðar deilur blossuðu upp í kringum tónleikaferð hans um Bandaríkin. Öll upphitunaratriðin sem eftir voru á ferðinni hafa nú hætt við þátttöku sína.
Deilan hófst eftir að rapparinn Macklemore var tekinn af dagskrá tónleikaferðarinnar í kjölfar ræðu sem hann flutti til stuðnings Palestínumönnum á tónleikum Sheerans á MetLife Stadium í New Jersey. Macklemore átti að hita upp fyrir Sheeran á átta af næstu tíu tónleikum hans í Bandaríkjunum.
Í kjölfarið tilkynntu Finneas, bróðir og samstarfsmaður Billie Eilish, Aaron Rowe, Lukas Graham og írska hljómsveitin Beoga að þau myndu ekki halda áfram á tónleikaferðinni.
Myles Smith, vinur Sheerans sem áður hefur hitað upp fyrir hann, staðfesti einnig að hann væri ekki lengur hluti af ferðinni en tók jafnframt fram að Sheeran bæri ekki ábyrgð á stöðunni og hún væri ekki honum að kenna.
Finneas sagðist hafa tekið ákvörðun sína vegna brotthvarfs Macklemore.
„Það má ekki þagga niður í listamönnum þegar þeir tala máli þeirra sem eru kúgaðir,” sagði Finneas og ítrekaði að hann stæði með Palestínu og palestínsku þjóðinni.
Sheeran hefur sjálfur sagt að ákvörðunin um að fjarlægja Macklemore hafi ekki verið hans. Forsvarsmenn tónleikastaða hefðu gert ljóst að tónleikar yrðu felldir niður ef rapparinn héldi áfram að koma fram með honum. Sheeran sagðist hafa reynt að miðla málum án árangurs.
Hann sagðist jafnframt ekki nota tónleika sína sem vettvang fyrir pólitíska umræðu enda væru margir aðdáendur hans börn og ungt fólk úr ólíkum áttum.
Macklemore hefur haldið því fram að milljarðamæringurinn Robert Kraft, eigandi Gillette Stadium og New England Patriots, hafi átt stóran þátt í ákvörðuninni. Kraft hefur varið hana og sagt Macklemore hafa „farið yfir strikið“ í ræðu sinni.
Í frétt Daily Mail kemur fram að deilan hafi haft áhrif á Sheeran á samfélagsmiðlum. Fylgjendum hans á Instagram fækkaði úr 47,6 milljónum í 47,4 milljónir á einum sólarhring. Óvíst er hvernig framhald tónleikaferðarinnar verður, en 18 tónleikar eru enn fyrirhugaðir fram að áramótum og ekkert upphitunaratriði er nú skráð á dagskrá.