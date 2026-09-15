Taylor Swift og kötturinn hennar komu óvænt fram á EMMY - Sjáðu myndbandið

Taylor Swift kom áhorfendum Emmy-verðlaunanna á óvart þegar hún lék óvænt gestahlutverk á hátíðinni. Swifties, aðdáendur Swift, höfðu velt fyrir sér hvort tónlistarkonan myndi mæta eða ekki þar sem hún var tilnefnd á hátíðinni.
Í gær á aðalkvöldinu mætti hún ekki í eigin persónu, en mætti í cameo hlutverki í sketsa úr sjónvarpsþáttunum Law & Order: Special Victims Unit með kettinum sínum, Oliviu Benson, sem er nefnd eftir persónu Emmy-kynnisins Marisku Hargitay í glæpaþáttunum.
Í atriðinu reyna leikararnir í SVU að greina vísbendingar um hvort að Swift muni mæta á verðlaunahátíðina eða ekki og líkja þannig eftir hegðun aðdáenda Swift, Swifties, sem greina hverja einustu setningu og hegðun hennar.
Swift birtist þá sem nýliði í lögregluteyminu með köttinn sinn, klædd í grá jakkaföt. Hún gerir grín að sjálfri sér og efast um framkomu sína í athöfninni.
„Hún verður líklega heima að leika sér með ketti sem er nefnd eftir sjónvarpspersónu.“
Benson upplýsir síðan málið og tekur fram að eiginmaður Swift, Travis Kelce, sé að spila leik með Kansas City Chiefs sama kvöld, þannig að hún muni ekki mæta. Persóna Ice-T, Fin Tutuola, lýsir yfir: „Jæja, ef hún mætir ekki þá er ég ekki að fara að horfa.“ Swift vísar ósvífinn í það sem hún gerði í raunveruleikanum og segir við áhorfendur „Hún gerir kannski atriði sem er tekið upp fyrir fram til að styðja við kynninn.“
Þegar hið þekkta stef Law & Order klingir segir Hargitay við Swifft: „Er það ekki flott þegar þetta heyrist?“ Swift svarar: „Þetta er hringitónninn minn,“ og síðan horfa þær dramatískt í myndavélina.
Swift var tilnefnd til fimm Emmy-verðlauna í ár fyrir tónleika sína, The Eras Tour: The Final Show, en hlaut engin, en verðlaunin fóru fram um síðustu helgi á Creative Arts Emmy-verðlaununum.
Swift mætti á leik eiginmannsins í stað þess að mæta á Emmy-verðlaunahátíðina. Swift sat við hliðina á Tom Cruise í VIP-stúku í leik Chiefs gegn Denver Broncos á Arrowhead-leikvanginum í Kansas City, Missouri. Þetta var fyrsti leikur Kelce fyrir Chiefs síðan þau Swift giftu sig 3. júlí í Madison Square Garden í New York borg. Hargitay var viðstödd brúðkaupið þar sem hún var langtímavinkona Swift.