Uppselt á tónleika Queens of the Stone Age í Höllinni

Uppselt er á tónleika bandarísku rokksveitarinnar Queens of the Stone Age. Tónleikarnir fara fram í Laugardalshöll þann 24. október.
Tónleikahaldarinn Sena Live greinir frá þessu.
Tilkynnt var í lok júní að hljómsveitin væri að koma til landsins. Um væri að ræða sérstaka tónleika sem ekki væru hluti af stærri tónleikaferð.
Queens of the Stone Age var stofnuð árið 1996 og hefur gefið út átta hljóðversplötur. Sú níunda Perfetch, verður gefin út tæpri viku eftir tónleikana á Íslandi og má því búast við því að eitthvað efni af henni verði flutt í Höllinni.
Hljómsveitin hefur einu sinni áður leiki á Íslandi. Það er á tónlistarhátíðinni Reykjavík Rocks í Egilshöll þann 5. júlí árið 2005.