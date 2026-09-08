Of margir grunlausir um merkin - Á þetta við um þig?

Sálfræðingurinn og líkamsræktardrottningin Ragnhildur Þórðardóttir, betur þekkt sem Ragga nagli, deilir gjarnan góðum ráðum á Facebook fyrir þá sem vilja bæta heilsuna og lífsgæðin.
Í nýlegri færslu ræðir hún um langvarandi streitu, sem hún segir að sé þögli skaðvaldur samtímans.
„Sem veldur skaða á svefninum. Félagslífinu. Svefninum. Heilsuhegðun. Og traðkar á þinni andlegu og líkamlegu heilsu,“ segir Ragga.
„Eins og Veðurstofa Íslands sendir líkaminn þér allskonar aðvaranir. Fyrst færðu gula spjaldið. Ef þú heldur áfram að þjösnast í dugnaðaráráttu færðu að líta hið rauða. Þar til þér er vísað af velli og mátt húka í stúkunni og horfa á samferðarfólkið inni á vellinum.“
Ragga segir að líkaminn sé eins og grjótharður dómari. „Og hikar ekki við að refsa þér grimmilega fyrir að hunsa aðvaranir hans.“
Ragga segir fólk oft ekki taka eftir einkennum langvarandi streitu og telur upp merkin:
„Svefntruflanir: Of hátt kortisól yfir daginn truflar eðlilegar dægursveiflur sem veldur kortisólskoti á nóttunni sem vekur okkur Vakna á nóttunni og liggja andvaka í 2-3 tíma þegar kortisól ákveður að mæta á svæðið.
Fitusöfnun á kvið: Þegar kortisólið úðast um líkamann þá bregst líkaminn við þessari mögulegu ógn með að hafa lagerbirgðirnar fullar af hitaeiningum sem þýðir kviðsvæðið til að vernda æxlunarfærin.
Hraður hjartsláttur. Háþrýstingur. Hærri púls. Í streituástandi keyrist allt upp í rjáfur, hjartsláttur eykst, öndun verður tíðari og grynnri og blóðþrýstingur rýkur uppúr öllu valdi. Langvarandi streita heufr því áhrif á þessi kerfi og getur leitt til hjarta og æðasjúkdóma með tímanum.
Vöðvabólga: Stöðugt illt í bakinu eða með hausverk því axlirnar eru alltaf pinnstífar. Líkaminn er með nákvæma skráningu og geymir streituna á lager og sýnir þér hana í þrálátum verkjum.
Hárlos og grá hár. Þú gerir mig gráhærða er sagt við fólk sem veldur streitu. Og það á sannarlega við rök að styðjast, því vísindafólk við Harvard fundu nýlega að of mikið noradrenalín í streituástandi tæmir stofnrumur sem framleiða litarefni fyrir hárið. Of hátt kortisól veldur ástandi sem kallast telogen effluvium. Það er þegar hársekkirnir fara í dvala sem veldur miklu hárlosi.
Húðvandamál: Kortisól og adrenalín þrengir æðarnar sem hindrar súrefnisflæði að húð og veldur þurrkublettum, exemi og útbrotum.
Meltingartruflanir. Í streituástandi og baráttuham dregst blóðið úr maganum út í útlimina sem gerir okkur verr í stakk búin að melta fæðu. Eins öndum við matnum að okkur í stresskasti og tyggjum ekki almennilega og upplifum því meltingartruflanir og lélegar hægðir.
Doði í andliti, fingrum og tám er oft merki um B-vítamín skort en B12 er streituvítamínið sem spænist upp þegar þú ert í kortisólmarineringu í langan tíma.“
„Hlustaðu á líkamann áður en hann gefur þér löngutöng á báðum. Því hann vinnur alltaf,“ segir Ragga að lokum.