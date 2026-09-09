Sjúklingurinn sem enginn læknir vildi hjálpa - „Svo fékk ég hugmynd um miðja nótt“

Lýtalæknirinn Terry Dubrow er gestur í hlaðvarpinu We Need To Talk. Hann hefur verið með raunveruleikaþættina Botched á E! ásamt Paul Nassif þar sem þeir hjálpa einstaklingum sem hafa gengist undir misheppnaðar fegrunaraðgerðir.
Terry segir frá málinu sem snerti hann hvað mest, þegar konan Rajee leitaði til þeirra eftir að hafa komið alls staðar að lokuðum dyrum.
„Hún fór í svokallað „plumping party“ þar sem leyfislausir aðilar sprauta ólöglegum fylliefnum í andlit fólks. Þetta átti sér stað á hótelherbergi og konan sem sprautaði hana, sprautaði hana með steypu. Bókstaflega steypu sem hún keypti úti í búð,“ segir Terry og bætir við að í fyrstu hafi þetta litið vel út.
Eftir um fjóra mánuði byrjaði líkami hennar að hafna efninu og það mynduðust steypuklumpar undir húð hennar. „Enginn lýtalæknir vildi hjálpa henni,“ segir Terry og útskýrir að það er mjög margt sem hefði getað farið skelfilega úrskeiðis og þess vegna hafi enginn viljað taka á móti henni sem sjúklingi, þeir neituðu henni einnig í fyrstu.
Terry segir að hann hafi ekki getað hætt að hugsa um hana í nokkra mánuði. Hún hafði sagt honum að hún gæti ekki farið út í búð eða út að borða, krakkar væru hræddir við hana og útlit hennar vekti óhug hvert sem hún færi.
„Ég fékk hugmynd klukkan fjögur um nótt um hvernig ég gæti hjálpað henni,“ segir Terry. Hann útskýrir aðgerðina í spilaranum hér að neðan.
Aðgerðin heppnaðist og var Rajee alsæl með útkomuna. „Ég fæ enn reglulega skilaboð frá henni, þar sem hún þakkar mér fyrir.“ Botched birti nýlega um sögu Rajee á YouTube, horfðu á myndbandið hér að neðan.