Wembley fékk ekki leikinn - Velja tvo næstu velli fyrir úrslitaleik Meistaradeildarinnar

Úrslitaleikur Meistaradeildar Evrópu árið 2029 fer fram á Camp Nou í Barcelona en Wembley varð ekki fyrir valinu hjá UEFA.
Enska knattspyrnusambandið hafði lagt Wembley fram sem einn af þremur kostum, ásamt Signal Iduna Park í Dortmund og Camp Nou.
Framkvæmdastjórn UEFA valdi hins vegar heimavöll Barcelona, sem er í umfangsmiklum endurbótum. Gert er ráð fyrir að framkvæmdum ljúki á næsta ári og taki völlurinn þá um 105 þúsund áhorfendur.
Camp Nou hefur aðeins tvisvar áður hýst úrslitaleik í sterkustu Evrópukeppni félagsliða. AC Milan vann Steaua Búkarest 4-0 þar árið 1989 og Manchester United vann eftirminnilegan 2-1 sigur á Bayern München árið 1999.
Wembley hefur hins vegar hýst úrslitaleik Meistaradeildarinnar þrisvar frá opnun nýja vallarins, síðast árið 2024 þegar Real Madrid vann Borussia Dortmund.
UEFA staðfesti einnig að Allianz Arena í München muni hýsa úrslitaleikinn árið 2028.
Úrslitaleikur kvenna í Meistaradeildinni árið 2029 fer fram á Principality Stadium í Cardiff.