Tvö stórlið í Evrópu vilja kantmann Arsenal í janúar

Atletico Madrid og Juventus eru sögð hafa áhuga á að fá Noni Madueke, sóknarmann Arsenal, að láni þegar félagaskiptaglugginn opnar í janúar.
Madueke, sem er 24 ára landsliðsmaður Englands, er sagður vera á lista beggja félaga og gæti tímabundin brottför frá Arsenal komið til greina ef spilatími hans verður takmarkaður næstu mánuði.
Bæði Atletico og Juventus vilja styrkja sóknarlínur sínar um mitt tímabil og sveigjanleiki Madueke, sem getur leikið á báðum köntum, gerir hann að áhugaverðum kosti.
Ekki liggur þó fyrir hvort Arsenal sé tilbúið að leyfa Englendingnum að fara tímabundið frá félaginu.
Madueke hefur áður leikið utan Englands en hann var hjá PSV í Hollandi áður en hann sneri aftur í ensku úrvalsdeildina.
Málið gæti því orðið eitt af þeim sem vert verður að fylgjast með þegar nær dregur janúarglugganum.