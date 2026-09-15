Tvö ensk félög hafa áhuga eftir tíðindi dagsins - United vonast til að honum snúist hugur

JJ Gabriel, eitt mesta efni Manchester United, hefur óskað eftir því að yfirgefa félagið og áhuginn á þessum 15 ára gamla leikmanni er mikill.
Talið er að tvö félög í ensku úrvalsdeildinni hafi sýnt Gabriel áhuga auk félaga á Spáni og í Þýskalandi. Chelsea hefur áður verið nefnt sem mögulegur áfangastaður.
Það kom fram í dag að Gabriel hefði formlega óskað eftir því að rifta samningi sínum við félagið, en hann er auðvitað ekki búinn að skrifa undir atvinnumannasamning.
Gabriel hefur verið hjá United frá ellefu ára aldri og þegar æft með aðalliðinu. Það hafði verið fjallað um að hann yrði í hóp þess um helgina.
Fyrr í mánuðinum skoraði Gabriel þrennu í fyrsta leik sínum í UEFA Youth League og varð yngsti markaskorari United í sögu keppninnar.
Talið er að United muni reyna að koma í veg fyrir brottför hans þrátt fyrir fréttir dagsins.