Stórstjörnur sameinast á ný í Brasilíu

Philippe Coutinho er genginn til liðs við Santos í heimalandinu og sameinast þar góðvini sínum og fyrrverandi félaga úr brasilíska landsliðinu, Neymar.
Hinn 34 ára gamli Coutinho hefur verið án félags frá því hann yfirgaf Vasco da Gama í febrúar. Hann hefur samið við Santos út yfirstandandi tímabil.
Santos tilkynnti um komu hans með gamalli mynd af Coutinho og Neymar, sem tók svo á móti honum í búningsklefanum.
Þetta verður í fyrsta sinn sem Coutinho og Neymar leika saman með félagsliði en þeir þekkjast vel úr brasilíska landsliðinu sem fyrr segir.
Coutinho lék lengi með Liverpool áður en Barcelona keypti hann fyrir 142 milljónir punda árið 2018. Hann hefur einnig leikið með Inter, Bayern Munchen, Aston Villa og Al-Duhail undanfarin ár.