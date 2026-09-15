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Stoltur af 15 ára syni sínum eftir helgina - Gaf fólki fingurinn og það birtist í sjónvarpinu

Hörður Snævar Jónsson
Þriðjudaginn 15. september 2026 12:00

Noel Gallagher, annar forsprakka Oasis og ötull stuðningsmaður Manchester City, segist hafa verið stoltur af 15 ára syni sínum eftir Manchester-slaginn á Old Trafford um helgina.

Sonny Gallagher fagnaði marki Erling Haaland ákaft ásamt föður sínum og bróður sínum Donovan. Í fögnuðinum sýndi Sonny stuðningsmönnum Manchester United miðfingurinn og vakti það talsverða athygli.

Noel tók atvikinu með miklum húmor og sagði í samtali við talkSPORT að þetta hefði verið ein af þeim stundum þar sem faðir vissi að uppeldið hefði skilað sér.

„Það kemur að þeim tímapunkti sem faðir að maður horfir á börnin sín og hugsar: Guð minn góður, ég ól ykkur vel upp,“ sagði Gallagher.

Hann bætti við að stemningin í útisvæðinu hefði verið afar heit og að stuðningsmenn United hefðu ekki látið sitt eftir liggja í samskiptunum við City-fólkið.

Gallagher-fjölskyldan hefur lengi verið nátengd Manchester City. Noel og Liam Gallagher eru meðal þekktustu stuðningsmanna félagsins og tónlist Oasis hefur í gegnum árin orðið stór hluti af menningunni í kringum liðið.

City vann leikinn 1-0 með marki Haaland.

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