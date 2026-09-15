Stoltur af 15 ára syni sínum eftir helgina - Gaf fólki fingurinn og það birtist í sjónvarpinu

Noel Gallagher, annar forsprakka Oasis og ötull stuðningsmaður Manchester City, segist hafa verið stoltur af 15 ára syni sínum eftir Manchester-slaginn á Old Trafford um helgina.
Sonny Gallagher fagnaði marki Erling Haaland ákaft ásamt föður sínum og bróður sínum Donovan. Í fögnuðinum sýndi Sonny stuðningsmönnum Manchester United miðfingurinn og vakti það talsverða athygli.
Noel tók atvikinu með miklum húmor og sagði í samtali við talkSPORT að þetta hefði verið ein af þeim stundum þar sem faðir vissi að uppeldið hefði skilað sér.
„Það kemur að þeim tímapunkti sem faðir að maður horfir á börnin sín og hugsar: Guð minn góður, ég ól ykkur vel upp,“ sagði Gallagher.
Hann bætti við að stemningin í útisvæðinu hefði verið afar heit og að stuðningsmenn United hefðu ekki látið sitt eftir liggja í samskiptunum við City-fólkið.
Gallagher-fjölskyldan hefur lengi verið nátengd Manchester City. Noel og Liam Gallagher eru meðal þekktustu stuðningsmanna félagsins og tónlist Oasis hefur í gegnum árin orðið stór hluti af menningunni í kringum liðið.
City vann leikinn 1-0 með marki Haaland.
Noel Gallagher funny reaction to son being snapped during Man City's 1-0 win Vs Man United! 🤣 pic.twitter.com/i7gPF9EWu7
— talkSPORT (@talkSPORT) September 14, 2026