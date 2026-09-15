Rodri segir ákvörðunina hafa verið afar erfiða - Hringdi í Mourinho

Rodri hefur útskýrt hvers vegna hann valdi Barcelona fram yfir Real Madrid þegar hann yfirgaf Manchester City í sumar.
Þessi þrítugi miðjumaður gekk til liðs við Barcelona fyrir um 65 milljónir punda en Real Madrid sóttist einnig eftir þjónustu hans. Rodri segir í viðtali á Spáni að knattspyrnulegar ástæður hafi ráðið úrslitum.
„Ég tók ákvörðunina út frá því sem heillaði mig mest, hvar ég taldi mig geta unnið mest og þróast mest sem leikmaður. Það var alls ekki auðvelt að segja nei við Real Madrid,“ sagði Rodri.
Hann segir Deco og Hansi Flick hafa sannfært sig um að Barcelona væri rétti kosturinn, auk þess sem leikmannahópurinn hafi heillað hann.
Jose Mourinho, stjóri Real Madrid, hafði sjálfur rætt við Rodri og gert honum ljóst hversu mikið hann vildi fá hann til félagsins.
„Þegar ég hafði tekið ákvörðunina hringdi ég í hann til að þakka honum fyrir áhugann og samskiptin. Ég tel hann frábæran stjóra og Real Madrid verður erfiður mótherji í deildinni.“
Rodri hefur leikið fimm leiki með Barcelona sem hefur unnið alla leiki sína í spænsku deildinni það sem af er tímabili.