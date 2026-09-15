Liverpool blandar sér í baráttuna um öflugan miðjumann - Real og Bayern líka áhugasöm

Liverpool er sagt hafa mikinn áhuga á Paul Wanner, 20 ára miðjumanni PSV Eindhoven, en enska félagið er ekki eitt um hituna.
Samkvæmt TeamTalk fylgjast bæði Bayern München og Real Madrid einnig náið með austurríska landsliðsmanninum og gæti hörð barátta skapast um hann.
Wanner er talinn einn efnilegasti miðjumaður sinnar kynslóðar og hefur vakið athygli fyrir frammistöðu sína hjá PSV. Hann getur leikið bæði sem sóknarsinnaður miðjumaður og framar á vellinum.
Liverpool er sagt vilja bæta við ungum og skapandi miðjumanni til framtíðar og Wanner passar vel inn í þá stefnu.
Bayern þekkir leikmanninn vel og Real Madrid hefur sömuleiðis fylgst með honum.
Ekki liggur fyrir hvort PSV sé tilbúið að selja Wanner í náinni framtíð, en áhugi stórliðanna gæti sett mikla pressu á hollenska félagið.