Fór í tvígang fram á sölu frá Chelsea í sumar - Fékk það á endanum í gegn

Enzo Fernandez lagði tvisvar fram formlega félagaskiptabeiðni hjá Chelsea áður en hann gekk til liðs við Manchester City á lokadegi félagaskiptagluggans.
Samkvæmt The Sun var argentínski miðjumaðurinn staðráðinn í að yfirgefa Stamford Bridge eftir að samband hans við samherja og félagið hafði versnað.
Chelsea samþykkti að lokum 125 milljóna punda tilboð City í Fernandez, sem varð þar með eitt dýrasta félagaskipti í sögu enskrar knattspyrnu.
Fernandez hafði áður verið orðaður við Real Madrid en City gekk ákveðið til verks eftir að Enzo Maresca tók við liðinu. Maresca hafði áður stýrt Chelsea og er sagður hafa gert Fernandez að forgangsmarkmiði.
Argentínumaðurinn hafði verið lykilmaður hjá Chelsea frá því hann kom frá Benfica og hjálpaði félaginu meðal annars að vinna Heimsmeistarakeppni félagsliða og Sambandsdeildina.
Chelsea tókst ekki að fá Lamine Camara frá Monaco sem arftaka hans.