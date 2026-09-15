Heimir svaraði ummælum Arnars um fyrri tíð – „Hann stendur og fellur með því“

Heimir Hallgrímsson, fyrrverandi landsliðsþjálfari Íslands, svaraði ummælum Arnars Gunnlaugssonar, núverandi landsliðsþjálfara, í viðtali við Dr. Football.
Arnar hefur meðal annars sagt að gullkynslóð íslenska landsliðsins hafi aðeins náð árangri í fjögur ár og að hann hafi ekki áhuga á að láta sitt lið spila með sama hætti. Hann hefur sagt liðið hafa verið öflugt varnarlið en jafnframt hrætt við að hafa boltann.
„Hann er auðvitað að vernda sjálfan sig, að segja svona. Hann stendur fyrir ákveðnum stíl, ég hef alltaf borið virðingu fyrir Arnari. Það er skýrt hvernig hann sér fótbolta,“ sagði Heimir.
„Hann talar yfirleitt um varnarleik sem ljótan og neikvæðan. Við höfum öll okkar hugmyndafræði.“
Heimir segir mikilvægt að horfa á hvaðan íslenska liðið kom áður en gullkynslóðin náði sínum árangri.
„Ég held að hann gleymi því þegar hann talar um þessa stráka, hver var byrjunarreiturinn? Við vorum í 124. sæti á FIFA-listanum. Öll árin sem ég er þá erum við í kringum 20. sæti. Best 18. og lélegast 22. á þriggja ára tímabili.“
Ísland fór á EM 2016 og HM 2018 og Heimir segir ekki eðlilegt að slíkur árangur endurtaki sig sjálfkrafa.
„Það var fastheldið lið sem var rútínerað og þekkti hvorn annan. Þetta verður ekkert endurtekið. Að lið fari úr 124. sæti í 20. sæti og haldi sér þar í þrjú ár, það hlaut að koma að niðursveiflu.“
Hann segir vegferðina hafa verið einstaka. „Það var enginn skuggi á þessari leið. Það komu tapleikir en aldrei að þetta væri að fara í vaskinn. Alveg frá því að við vorum í 124. sæti, það var gleði og við vorum að vinna.“
Heimir segir Arnar eiga fullan rétt á að fara aðra leið, en þá þurfi hann líka að bera ábyrgð á henni.
„Eigum við að vera þar, eigum við að gera þetta á annan hátt. Þeir sem taka ákvarðanir ráða. Arnar vill spila svona og hann stendur og fellur með því.“
„Það þarf hver að hugsa um sig. Þú getur aldrei talað niður til þessara stráka sem náðu þessum árangri. Það verður alltaf einstakt.“