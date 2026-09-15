Dómararnir úr VAR-herberginu settir í frí - Dæma ekki hjá United á næstunni

Matt Donohue og Blake Antrobus, VAR-dómararnir sem voru í sviðsljósinu eftir Manchester-slaginn um helgina, verða ekki við störf á næstu leikjum og eru sagðir ólíklegir til að dæma leiki Manchester United á næstunni.
Erling Haaland skoraði sigurmark Manchester City í 1-0 sigri á Old Trafford en markið var upphaflega dæmt af vegna rangstöðu.
VAR greip inn í og komst að þeirri niðurstöðu að Patrick Dorgu hefði haldið Haaland réttstæðum. Það sem fór hins vegar framhjá VAR-teyminu var staða Enzo Fernandez, sem var rangstæður og hafði áhrif á Lisandro Martinez í aðdraganda marksins.
Howard Webb, yfirmaður dómaramála, viðurkenndi síðar að mistök hefðu verið gerð og að VAR hefði átt að kalla Michael Oliver að skjánum.
Donohue og Antrobus verða ekki við störf að minnsta kosti fram yfir næsta landsleikjahlé og samkvæmt Daily Mail gætu þeir einnig verið teknir tímabundið af leikjum United.
Michael Carrick, stjóri United, var afar ósáttur eftir leikinn og sagðist ekki skilja hvernig komist hefði verið að þeirri niðurstöðu að Fernandez hefði ekki haft áhrif á leikinn.
Pro Ref hefur beðist afsökunar á mistökunum.