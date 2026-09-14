Sonur Trumps þáði hundruð þúsunda dala frá nánum bandamanni Pútíns

Rússneski auðjöfurinn Umar Kremlev, sem er náinn Vladimír Pútín Rússlandsforseta, greiddi hundruð þúsunda dala í kostnað vegna íburðarmikils brúðkaups Donalds Trump Jr. og Bettinu Anderson á Bahamaeyjum í maí.
Þetta kemur fram í ítarlegri umfjöllun rannsóknarmiðilsins ProPublica sem byggir meðal annars á gögnum og viðtölum við fólk sem þekkir til brúðkaupsins.
Kremlev er forseti Alþjóða hnefaleikasambandsins, IBA, sem hefur notið fjárhagslegs stuðnings rússneska ríkisorkurisans Gazprom. Samkvæmt ProPublica greiddi hann meðal annars fyrir leigu á einkaeyju þar sem hluti veislunnar fór fram og gestir gistu. Þá greiddi hann fyrir flugeldasýningu og starfsfólk hans aðstoðaði við skipulagningu hátíðarinnar. Greiðslurnar komu frá félagi í Dúbaí sem tengist IBA.
Um 50 manns sóttu veisluna, þar á meðal Eric Trump og Jared Kushner. Kremlev var einnig á staðnum ásamt hópi Rússa sem vakti athygli annarra gesta.
Donald Trump Jr. gegnir ekki opinberu embætti í Bandaríkjunum og starfar ekki fyrir ríkisstjórn föður síns. Hann hefur þó umtalsverð pólitísk áhrif og hefur á undanförnum árum verið áberandi áhrifamaður innan MAGA-hreyfingarinnar.
ProPublica bendir meðal annars á að hann hafi tekið virkan þátt í að meta möguleg ráðherraefni fyrir síðara kjörtímabil föður síns og JD Vance varaforseti hefur sagt stuðning Trump Jr. hafa átt stóran þátt í því að hann varð varaforsetaefni.
Talsmaður Trump Jr. mótmælti ekki upplýsingum um greiðslurnar og sagði Kremlev vera persónulegan vin hans. Mennirnir ættu ekki í viðskiptasambandi heldur hefðu kynnst fyrir milligöngu sameiginlegs vinar og tengst vegna áhuga á hnefaleikum og útivist. Skrifstofa Kremlev segir sömuleiðis að um vináttu sé að ræða og að hann hafi aldrei rætt stjórnmál við Trump Jr.
Upplýsingarnar hafa samt sem áður vakið áhyggjur fyrrverandi bandarískra sérfræðinga í þjóðaröryggi.
Frank Montoya Jr., fyrrverandi embættismaður FBI á sviði gagnnjósna, sagði óljóst hvort Kremlev hefði komið fram í samráði við rússnesk stjórnvöld. Engu að síður hefði Trump Jr. komið sér í afar viðkvæma stöðu.
„Ef ég borga fyrir brúðkaupið þitt muntu einhvern tímann skulda mér eitthvað,“ sagði Montoya og bætti við að slíkt ætti að vera „óhugsandi fyrir son forsetans“.
Holden Triplett, sem stýrði gagnnjósnamálum í þjóðaröryggisráði Trumps þegar hann var fyrst kjörinn forseti, sagði rússnesk leyniþjónustuyfirvöld reglulega leitast við að mynda tengsl við bandaríska embættismenn og fjölskyldur þeirra.
„Peningar eru gömul og sannreynd leið til að öðlast aðgang,“ sagði Triplett.
Kremlev hafði skömmu fyrir brúðkaupið verið í Kína í tengslum við heimsókn Pútíns þangað og mánuði áður hafði Rússlandsforseti sæmt hann hinni virtu Vináttuorðu. Þá er bent á að úkraínsk stjórnvöld hafi sett Kremlev á þvingunarlista vegna tengsla hans við Pútín og rússneskar öryggisstofnanir.