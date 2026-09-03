„Kínverski Nostradamus“ dregur upp dökka mynd af árinu 2027

Kínversk-kanadíski kennarinn og álitsgjafinn Jiang Xueqin, sem hefur fengið viðurnefnið „kínverski Nostradamus“, hefur birt fimm dökkar spár fyrir árið 2027.
Þar spáir hann meðal annars allsherjarinnrás Bandaríkjanna í Íran, herskyldu, efnahagshruni og vaxandi ólgu innan Bandaríkjanna.
Jiang, sem gengur undir nafninu Professor Jiang á samfélagsmiðlum, er fyrrverandi blaðamaður og kennari og búsettur í Peking. Hann hefur vakið athygli fyrir spár sínar um heimsmálin og komst sérstaklega í sviðsljósið eftir að hafa spáð því árið 2024 að Donald Trump myndi vinna forsetakosningarnar í Bandaríkjunum. Þá spáði hann einnig átökum Bandaríkjanna og Írans.
Nú hefur Jiang beint sjónum sínum að árinu 2027. Hann telur að fimm alvarlegar atburðarásir geti orðið að veruleika á svipuðum tíma og að samspil þeirra geti skapað stórhættulegt ástand.
Jiang setti spárnar fram í nýlegu myndbandi á YouTube-rás sinni, Predictive History, þar sem hann fór yfir það sem hann telur geta verið í vændum.
Bandaríkin festist í stríði við Íran
Fyrsta spáin er sú að Bandaríkin muni ráðast inn í Íran með landher og að átökin þróist í langvinnt stríð sem Jiang líkir við Víetnamstríðið.
„Bandaríkin munu senda landher inn í Íran, ráðast þangað af fullum krafti, og þetta mun verða að langvinnum og erfiðum átökum,“ segir hann.
Jiang spáir því næst að herskylda verði virkjuð að nýju í Bandaríkjunum.
Bandaríkin hafa ekki verið með virka herskyldu síðan 1973 og herinn er mannaður sjálfboðaliðum og atvinnuhermönnum. Kerfið sem gerir stjórnvöldum kleift að taka herskyldu upp að nýju er þó enn til staðar og flestir bandarískir karlar á aldrinum 18 til 25 ára þurfa að vera skráðir hjá Selective Service System.
Jiang telur að árið 2027 verði jafnvel þegar byrjað að kalla unga Bandaríkjamenn til herþjónustu. Hann spáir harðri andstöðu við slíka ákvörðun, ekki síst meðal Z-kynslóðarinnar.
Þjóðvarðliðið sent inn í stórborgir
Þriðja spá Jiang snýr að ástandinu innan Bandaríkjanna. Hann telur að bandaríska innflytjendaeftirlitið, ICE, muni verða mun öflugra og fyrirferðarmeira og að þjóðvarðliðið verði sent inn í helstu stórborgir landsins.
„Flestir einblína á það sem er að gerast erlendis. Þeir fylgjast ekki með því sem er að gerast heima fyrir,“ segir Jiang.
„Árið 2027 verður ICE orðið mun öflugra en flestir gera sér nú grein fyrir og þjóðvarðliðið verður sent til allra helstu borga Bandaríkjanna.“
Spáir hruni heimshagkerfisins
Fjórða spáin er ekki síður dökk. Jiang spáir alvarlegu áfalli í heimshagkerfinu sem muni hafa áhrif um allan heim.
Hann bendir meðal annars á viðkvæmar alþjóðlegar aðfangakeðjur og telur að truflanir á þeim geti leitt til mikilla hækkana á matvælaverði. Þá spáir hann hruni á fjármálamörkuðum sem geti étið upp sparnað venjulegra fjölskyldna.
„Þetta er spá sem mun hafa áhrif á hvern einasta einstakling sem horfir á þetta myndband, sama hvar hann býr,“ segir Jiang.
„Allar forsendur borgarastyrjaldar“
Fimmta spáin er sú dekksta. Jiang telur að árið 2027 geti allar forsendur borgarastyrjaldar í Bandaríkjunum verið komnar fram.
Hann tekur þó fram að hann eigi ekki við hefðbundna borgarastyrjöld þar sem tvær andstæðar fylkingar takast á.
„Ég á ekki við tvo heri sem berjast hvor við annan á götum úti,“ segir hann.
Jiang telur að borgaraleg átök í nútímanum birtist frekar í formi víðtækrar óánægju, mótmæla, óeirða, uppreisna og dreifðra átaka.
Mesta hættan felist síðan í því að allar fimm spárnar gangi eftir á svipuðum tíma: Bandaríkin sitji föst í langvinnu stríði í Íran, ungmenni neiti að gegna herskyldu, þjóðvarðliðið sé komið út á götur stórborganna og efnahagshrun og hækkandi matvælaverð bitni harkalega á almenningi.
„Hugsið ykkur hvað gerist ef allar fimm spár mínar ganga eftir á sama tíma,“ segir Jiang.
Að hans mati gæti samspil þessara þátta leitt til sívaxandi ólgu og að lokum skapað aðstæður fyrir umfangsmikil borgaraleg átök í Bandaríkjunum.