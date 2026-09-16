Flugfélag segir syrgjandi móður að sonur hennar hafi látist of snemma - Neita endurgreiðslu

Syrgjandi móðir hefur gagnrýnt lággjaldaflugfélagið Ryanair harðlega fyrir að neita að endurgreiða henni flugmiða eftir að hún missti son sinn í hörmulegu slysi.
Tina McDermont ætlaði að fljúga með írska flugfélaginu Ryanair frá Newcastle í Bretlandi til Alicante á Spáni þann 30. ágúst í fjögurra daga frí með eiginmanni sínum. Aðeins 11 dögum fyrir ferðina lést 18 ára gamall sonur þeirra, Billy.
McDermont hafði samband við Ryanair til að aflýsa ferðinni sinni en fékk það svar að hún ætti ekki rétt á endurgreiðslu þar sem Billy lést meira en 10 dögum fyrir brottfarardag.
Samkvæmt reglum flugfélagsins er heimilt að sækja um ferðainneign ef farþegi sem á bókað eða náinn fjölskyldumeðlimur deyr innan tíu daga fyrir flug.
McDermont sagði skilmála flugfélagsins vera sem „löðrungur“ og kallar eftir því að Ryanair endurskoði kröfur farþega í slíkum tilvikum og meti þær hverja fyrir sig.
„Dauði Billy var gríðarlegt áfall. Hann var nýorðinn 18 ára,“ sagði McDermont. „Ég hefði aldrei getað ferðast og farið til útlanda. Ég vil bara vera heima með fjölskyldunni í kringum mig.“
„Þetta er ógeðslegt og smámunalegt“
„Ég er að skipuleggja útför sonar míns. Það er engin leið að ég gæti farið. Ég hélt þegar ég hafði samband við Ryanair að það yrði ekkert mál. Ég hélt að við myndum fá þessa peninga til baka og nota þá í útför Billy en svo rakst ég á þessar hindranir vegna þessarar 10 daga stefnu sem ég hafði ekki vitað af.“
Hún hélt áfram: „Ef hann hefði dáið degi síðar hefði ég fengið peningana mína til baka. Þetta er ógeðslegt og smámunalegt. Mér fannst illa komið fram við mig. Hann átti ekki að deyja. Þetta var hörmulegt slys, svo það hljóta að vera til staðar sérstakar aðstæður.“
„Ég var miður mín. Allir sem ég hef átt viðskipti við hafa sýnt samúð nema þeir. Þeir eru gráðugir. Þetta snýst ekki um peningana. Þetta snýst um meginregluna. 350 pund fyrir risastórt fyrirtæki eins og Ryanair eru eins og hænsnafóður.“
McDermont hefur hvatt Ryanair til að „sýna smá hjartahlýju og samúð“ og hvatt flugfélagið til að „breyta stefnu sinni þannig að hún innihaldi ákvæði um sérstakar aðstæður fyrir nána ættingja eins og börn“.
Viðbrögð Ryanair við þessari óheppilegu stöðu
Ryanair hefur þó ákveðið að standa við upphaflega ákvörðun sína, sem þýðir að McDermont fær ekki endurgreiðslu.
Talsmaður Ryanair sagði: „Stefna Ryanair um sorgarslys gerir farþegum kleift að sækja um ferðainneign ef náinn fjölskyldumeðlimur deyr innan 10 daga frá áætlaðri brottför flugs þeirra. Þar sem þetta atvik átti sér stað utan þess tímabils átti farþeginn ekki rétt á ferðainneign. Þessum farþega voru afhent þau skjöl sem krafist var til að leggja fram kröfu í gegnum tryggingafélag sitt.“
McDermont segir að baráttan við að fá peningana sína til baka hefði gert „sorgarferlið verra“ og bætti við að henni fyndist framkoma Ryanair við hana „mjög persónuleg“.