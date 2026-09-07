Hrina hrottalegra kvennamorða skekur Ítalíu

Hrina hrottalegra kvennamorða á undanförnum vikum hefur vakið óhug á Ítalíu og aukið enn þrýsting á stjórnvöld um að grípa til frekari aðgerða gegn ofbeldi í garð kvenna.
Sjö konur hafa verið myrtar af núverandi eða fyrrverandi maka frá 15. ágúst síðastliðnum. Þessi mikla fjölgun kemur í kjölfar þess að opinberar tölur höfðu bent til fækkunar kvennamorða á fyrri hluta ársins.
Nýjasta fórnarlambið er hin 45 ára gamla Lorena Isceri. Fyrrverandi kærasti hennar, Federico Vella, er sagður hafa numið hana á brott í Flórens síðdegis á fimmtudag, neytt hana ofan í skott á bifreið sinni og ekið á brott með hana.
Isceri hafði þó enn aðgang að farsíma sínum og tókst að hringja í neyðarlínuna úr skottinu. Símtalið stóð yfir í um tuttugu mínútur og tókst lögreglu að rekja staðsetningu hennar.
Viðbragðsaðilar náðu hins vegar ekki að bjarga henni. Vella er talinn hafa kastað Isceri fram af brú við A1-hraðbrautina nærri Barberino di Mugello. Hann stökk síðar sjálfur fram af brúnni og lést.
Rannsakendur telja ýmislegt benda til þess að ránið og morðið hafi verið skipulagt. Meðal annars fundust plastbönd og límband í bifreið hans. Móðir Isceri hefur sagt að dóttir hennar hafi verið mjög hrædd við fyrrverandi kærastann en ekki viljað kæra hann þar sem hún vildi ekki „skaða hann“.
Faðir Isceri hefur í kjölfar morðsins kallað eftir því að ítalskir stjórnmálamenn taki höndum saman gegn ofbeldi í garð kvenna. Hann vill sjá aukna fræðslu í skólum, öflugri stuðning við þolendur og sterkari réttarvernd
Giorgia Meloni forsætisráðherra brást við ákallinu og sagði engan geta haldið því fram að nóg hefði verið gert. Hét hún því að stjórnvöld myndu grípa til aðgerða.