Lögregla komin á spor 30 ára ráðgátu – Hver heimsótti gröf litla barnsins?

Lögreglan í Kent á Englandi er komin á spor 30 ára gamallar ráðgátu sem varðar fund á litlu barni sem fannst látið ofan í stöðuvatni í apríl 1995. Barnið var vikugömul stúlka sem var vafin inn í plastpoka, talið er að hún hafi látist úr köfnun.
Lögreglan hefur aldrei lokað málinu og fékk stúlkan nafnið Apríl í samræmi við mánuðinn sem hún fannst. Líkamsleifar hennar voru grafnar upp árið 2011 til að gera erfðarannsókn, lögreglan heldur spilunum þétt að sér varðandi þær niðurstöður.
Nú er lögreglan komin aftur á sporið og hefur nú sent út auglýsingu til fjölmiðla í Bretlandi þar sem óskað er eftir upplýsingum um konu sem heimsótti gröf Apríl í júní síðastliðnum. Konan er á fimmtugsaldri, um 170 cm á hæð, grannvaxin, gráleitt axlasítt hár og var klædd í gráa peysu og svartar leggings.
Neil Kimber rannsóknarlögreglumaður segir mikilvægt að loka málinu. „Apríl heitir eftir mánuðinum sem hún fannst. Þrátt fyrir að við höfum haldið rannsókninni gangandi þá höfum við aldrei náð að finna foreldra hennar eða komast að því hver hún er,“ segir hann.
„Við teljum mikilvægt að komast að sannleikanum í þessu sorglega máli og við teljum að þessi kona hafi upplýsingar sem geti aðstoðað okkur við það.“