Idaho-morðinginn vill aftur fyrir dóm - Dregur játninguna til baka og segist hafa verið beittur blekkingum

Morðinginn Bryan Kohberger er ekki af baki dottinn þótt hann sitji nú í lífstíðarfangelsi fyrir morð á fjórum nemendum við háskólann í Idaho árið 2022. Málið hefur vakið gríðarlega athygli þar sem Kohberger virðist ekkert hafa þekkt hin látnu þegar hann braust inn á heimili þeirra á meðan þau sváfu og stakk þau til bana. Kohberger var sjálfur doktorsnemi í afbrotafræði við Washington State University þegar morðin áttu sér stað. Kohberger ákvað að síðasta ári að játa sök í málinu, til að losna undan dauðarefsingunni, en hefur þó aldrei gefið upp hvers vegna hann myrti háskólanemana.
Fljótlega eftir að málinu lauk og Kohberger hóf afplánun fóru fréttir að berast úr fangelsinu um að hann undi þar hag sínum illa. Fangaverðir voru sagðir eiga í fullu fangi með að taka við tíðum kvörtunum frá morðingjanum sem gerði athugasemdir við gæði banana sem eru til boða í fangelsinu, slæma þjónustu í mötuneytinu sem ber að auki fram mat af litlum gæðum. Eins fór framkoma annarra fanga í taugarnar á honum en þeir væru að áreita hann og eins að halda vöku fyrir honum á nóttunni. Vildi Kohberger meina að kvartanir hans gæfu yfirvöldum tilefni til að færa hann í betra fangelsi en honum varð þó ekki að ósk sinni.
Nú hefur Kohberger ákveðið að fara nýja leið. Hann vill aftur svara til saka fyrir dómi og freistar þess nú að afturkalla játningu sína og fá málið endurupptekið. Hann segir að verjendur hans hafi þvingað hann til að játa og þar með sé ekki hægt að segja að hann hafi fengið réttláta málsmeðferð. Verjendur hafi ekki upplýst hann um mikilvæg atriði tengd játningunni svo sem hvers konar aðbúnaði hann mætti reikna með í fangelsinu og hvað hann gæti þar gert sér til dægrastyttingar. Verjendur hafi lýst því svo að fangar með lífstíðardóma nytu forréttinda umfram fanga með dauðadóma. Annað hafi þó komið á daginn. Eins hafi hann verið fullvissaður um að hann gæti setið á skólabekk í fangelsinu og lifað lífinu með reisn á bak við lás og slá.