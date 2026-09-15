Nasistar rændu málverkinu fyrir rúmum 80 árum – Nú hefur dómari kveðið upp úr um örlög þess

Málverk sem nasistar rændu úr safni Jacques Goudstikker, hollensks listaverkasala af gyðingaættum, í síðari heimsstyrjöldinni og var týnt í áratugi verður nú loks skilað til fjölskyldu hans.
Verkið kom í leitirnar með heldur óvenjulegum hætti eins og eflaust einhverjir kannast við, en það sást hanga uppi á vegg á ljósmyndum í fasteignaauglýsingu í Argentínu.
Um er að ræða 18. aldar málverkið Portrait of a Lady, eða Andlitsmynd af konu, eftir ítalska listmálarann Giacomo Antonio Melchiorre Ceruti. Verkið er metið á um 250 þúsund evrur, eða um 35 milljónir króna.
Málverkið var eitt af þeim fjölmörgu verkum sem nasistar rændu úr safni Goudstikker eftir innrás Þjóðverja í Holland árið 1940.
Goudstikker flúði Holland ásamt fjölskyldu sinni eftir innrás Þjóðverja árið 1940 en komst aldrei á leiðarenda. Hann lést í slysi um borð í skipinu sem flutti fjölskylduna til Englands.
Í galleríi hans voru meira en 1.100 listaverk sem nasistar komust yfir og hafa erfingjar hans varið áratugum í að hafa uppi á þeim og endurheimta.
Hékk á vegg í húsinu
Örlög Portrait of a Lady voru lengi óljós en óvænt vending varð í málinu á síðasta ári. Þá sást málverkið á ljósmyndum sem birtust í auglýsingu fasteignasölu fyrir hús í Argentínu.
Í ljós kom að verkið hafði um áratugaskeið verið í fórum fjölskyldu Friedrich Kadgien, háttsetts nasista og fjármálaráðgjafa Hermanns Göring. Kadgien gegndi mikilvægu hlutverki í fjármálakerfi nasistastjórnarinnar og kom meðal annars að umsýslu og sölu verðmæta sem nasistar höfðu rænt í hernumdum ríkjum.
Kadgien flúði Evrópu eftir síðari heimsstyrjöldina og settist síðar að í Mar del Plata í Argentínu.
Sömdu utan dómstóla
Málið rataði fyrir argentínska dómstóla og Patricia Kadgien, dóttir hans, og eiginmaður hennar, Juan Carlos Cortegoso, voru ákærð fyrir hylmingarbrot.
Hjónin komust hjá réttarhöldum með samkomulagi sem dómari samþykkti þann 4. september síðastliðinn. Meðal skilyrða var að þau afsöluðu sér öllum kröfum til málverksins og verður verkinu því skilað til Marei von Saher, ekkju einkasonar Goudstikker og erfingja hans.