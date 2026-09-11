Fine var ekki feigur 11. september: „Að missa af lyftunni bjargaði lífi mínu“

Í dag er þess minnst um allan heim að 25 ár eru liðin frá hryðjuverkaárásunum 11. September 2001 í New York og Washington. 2.996 létu lifið í árásunum sem eru mannskæðustu hryðjuverkaárásir í sögu Bandaríkjanna.
Sérstakar minningarathafnir fóru fram í New York og við Pentagon-bygginguna í Washington.
Fjölmargir minnast ættingja sinna og vina sem létust í árásunum og hetjudáða viðbragðsaðila. Svo eru þeir sem hefðu átt að vera á staðnum, en fyrir einskæra tilviljun eða vegna einhverja seinkun voru ekki feigir í þetta sinn.
Einn þeirra er karlmaður sem myndaður var þar sem hann gekk frá Tvíburaturnunum með svarta tösku í hendi. Maðurinn er Ed Fine sem hafði ekki hugmynd um að myndin af honum hefði orðið heimsfræg eftir að hún var sett á forsíðu tímaritsins Fortune. Á myndinni er hann þakinn hvítu ryki frá toppi til táar, í jakkafötum og skyrtu, þar sem hann gengur um rústir árásarinnar.
Í viðtali við The Mirror segir Fine að hann noti enn töskuna sína og líti á hana sem „skilaboð til þeirra sem frömdu árásirnar um að þeir muni ekki vinna“.
Fine, sem nú er 83 ára, sagði: „Ég hef geymt töskuna og jakkafötin sem ég klæddist þennan dag. Taskan og fötin voru þrifin, en mér fannst mjög mikilvægt að varðveita bæði.“
„Við fluttum úr húsi í íbúð en það var engin leið að við hentum þeim. Fötin minna mig á dag þegar ég var mjög heppinn. Ég kom heim eftir 11. september margir gerðu það ekki. Ég gleymi því aldrei.“
Fine var einn af þeim sem lifðu af árásirnar 11. september, þar sem 2.996 manns létust, þar á meðal 19 flugræningjar og hundruð slökkviliðsmanna. Bæði tvíburaturnarnir í World Trade Center og varnarmálaráðuneytið Pentagon urðu fyrir árásum.
Fine segir það hafa verið „undarleg tilviljun“ að hann skyldi vera á 79. hæð Norðurturnsins í World Trade Center þegar Boeing 767 flugvélin skall á milli 93. og 99. Hæðar. „Við höfðum nýlega stofnað fjárfestingarbankastarfsemi og ég hafði bókað tíma fyrir son minn hjá fyrirtæki í WTC,“ sagði hann við fjölmiðla.
„En klukkan 22:30 þann 10. september hringdi hann til að segja að hann væri veikur og spurði hvort ég gæti farið í staðinn. Næsta morgun vaknaði ég snemma, það var dásamlegur dagur. Ég skráði mig inn klukkan 7:52 fyrir tímann minn á 87. hæð.“
Herra Fine tók lyftuna upp á 79. hæð þar sem hann sagði að fólk hefði þurft að skipta um lyftu. „Ég hljóp til að ná næstu lyftu upp á 87. hæð en missti af henni um nokkrar sekúndur,“ sagði hann. „Ef ég hefði verið í þeirri lyftu hefðum við ekki verið að eiga þetta samtal í dag.“
Ingrid, 84 ára gömul eiginkona Fine, sagði að hún hefði „ekki heyrt frá Ed í nokkrar klukkustundir“ og „vissi ekki hvort hann væri dauður eða lifandi“.
Hjónin eiga tvö börn, Stuart, 60 ára, og Heidi, 57 ára.