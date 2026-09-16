Hafa samband
DV
Pressan

Krókódíll fannst undir bíl á Kanaríeyjum

Pressan
Miðvikudaginn 16. september 2026 19:30
Mynd tengist fréttinni ekki beint. Mynd: Grok

Lögreglu í Las Palmas á Gran Canaria barst óvenjulegt útkall á miðvikudagskvöld þegar um eins metra langur krókódíll fannst undir kyrrstæðum bíl í La Isleta-hverfinu.

Canarian Weekly greinir frá. 

Tilkynning um krókódílinn barst neyðarlínunni og voru lögreglumenn sendir á vettvang. Kom í ljós að tilkynningin var rétt og að dýrið hafði komið sér fyrir undir bifreiðinni.

Vegna þess hversu óvenjulegt málið var hafði lögreglan samband við SEPRONA, sérhæfða náttúru- og umhverfisverndardeild spænsku lögreglunnar, Guardia Civil. Lögreglumönnum tókst að fanga dýrið og koma því á öruggan stað. Enginn slasaðist í atvikinu.

Enn er óljóst hvernig krókódíllinn komst undir bílinn eða hvaðan hann kom. Lögregla hefur ekki gefið upp hvort vitað sé hver átti dýrið eða hvernig það komst út á götu.

Líkur eru leiddar að því að mögulega hafi íbúi á svæðinu haldið krókódílinn sem gæludýr. Yfirvöld hafa þó ekki staðfest þær upplýsingar og ekkert liggur fyrir um eignarhald á dýrinu.

Lögregla rannsakar nú hvernig skriðdýrið lék lausum halda og endaði undir bílnum í miðju íbúðahverfi í Las Palmas.

Fleiri fréttir