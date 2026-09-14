Ökumaður í vanda staddur eftir að hafa sturlast yfir hávaða frá hópi drengja

Danskur maður á yfir höfði sér ákæru, þar í landi, eftir að hann elti hóp drengja á bíl sínum og ók á einn þeirra. Mun maðurinn hafa orðið ofsareiður yfir því að drengirnir væru með hávaða.
TV2 greinir frá málinu og segir manninn vera 42 ára gamlan. Atburðurinn átti sér stað í gær í Risskov-hverfinu í Árósum.
Hópur drengja mun hafa verið með háreysti í götunni þar sem maðurinn býr og hann reiddist svo mjög yfir því að hann settist upp í bíl sinn og elti þá töluverðan spöl en drengirnir voru allir á hjólum.
Drengirnir hjóluðu inn á reiðhjóla- og göngustíg til að flýja undan manninum en hann hélt samt áfram að elta þá á bílnum og ók á eftir þeim á stígnum. Ók hann loks á hjól eins þeirra en sá drengur er 13 ára gamall. Höggið lenti á afturdekki reiðhjólsins sem varð til þess að drengurinn kastaðist af því en hann slasaðist ekki alvarlega.
Maðurinn ók þá burt en drengurinn sem hann keyrði á og vinir hans tilkynntu lögreglu um athæfi mannsins. Lögreglumenn fóru í kjölfarið heim til mannsins og var hann handtekinn. Hann á yfir höfði sér ákæru fyrir líkamsárás og hafa að stefnt börnum í hættu. Farið hefur verið fram á gæsluvarðhald yfir manninum.