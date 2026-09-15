Sigraði keppnina með bullandi niðurgang og hefur nú sett internetið á hliðina - „Shit happens“

Afrekskona í svokölluðum Hyrox-keppnum sýndi það og sannaði á dögunum að ekkert gæti aftrað henni frá því að sigra, ekki einu sinni neyðarlegur niðurgangur. Hin 24 ára gamla Joanna Wietrzyk sigraði í Hyrox-keppni sem fór fram í Bejing á dögunum og hafa myndskeið af íþróttakonunni vakið gríðarlega athygli enda má þar sjá hana taka hnébeygjur með kúkinn, bókstaflega, í buxunum og þar að auki lekandi niður fæturna.
Við vörum með myndefni sem finna má neðar í fréttinni.
Netverjar skiptast í fylkingar. Annars vegar eru þeir sem telja að íþróttakonan hafi þarna sýnt yfirburði sína fram yfir aðra sem hefðu hætt keppni í sömu sporum. Aðrir telja að Wietrzyk hafi gengið of langt og stofnað almannaheilbrigði í hættu með saurugu keppnisskapinu.
„Í fullri alvöru. Dæmið hana úr leik og endurræsið keppnina. Venjuleg manneskja myndi stoppa og sleppa því að skíta á sig fyrir framan fólk. Leitt að þú sért stressuð elskan, en það sama á við um alla hina,“ skrifaði einn netverji á X. Annar sagði: „Þetta hefði átt að forgera keppnisrétti hennar. Frekar mikil sjálfselska þar sem aðrir keppendur þurftu bókstaflega að hlaupa í gegnum og renna á skít hennar.“
Starfsmenn keppninnar munu þó hafa reynt að tryggja að aðrir keppendur þyrftu ekki að vaða skítinn og sáu um að þrífa brautina og sótthreinsa. Það virðist þó ekki hafa dugað til því keppendur og áhorfendur hafa greint frá því að kúkur hafi verið á tækjum og á keppnisbrautinni sem hafi valdið því að nokkrir keppendur hafi runnið í skítnum.“
Netverjar hafa eins bent á að þetta hafi örugglega haft truflandi áhrif á aðra keppendur, hvort sem þeir hafi runnið í skítnum eða ekki þá sé það eðli máls samkvæmt truflun þegar manneskjan fyrir framan þig er með skít rennandi niður fæturna.“
Eins og áður segir skiptast netverjar í fylkingar. Einn skrifar: „Þú gætir haldið að þú værir hörkuíþróttamaður eða hörkutól almennt en ertu týpan sem getur skitið á þig í gegnum líkamlega erfiða keppni og samt haldið áfram?? Virðing til Joannu Wietrzy fyrir að láta ekki smá hægðarleka hægja á sér. Ástralir eru fæðast bara harðari en aðrir.“
Annar sagði hreinlega: „Shit happens“
Skipuleggjandi keppninnar, Hyrox, hefur gefið frá sér yfirlýsingu vegna málsins þar sem kemur fram að til þess sé ætlast af keppendum að þeir ýti sjálfum sér fram á ystu nöf, stundum jafnframt umfram það. Það sé einmitt það sem geri Hyrox-keppendur framúrskarandi. En einn stofnenda Hyrox, Moritz Fuerste, hefur síðar sagt að nú séu verkferlar til skoðunar til að tryggja að svona endurtaki sig ekki.
Sjálf birti Joanna mynd af sér eftir keppnina þar sem hún var að fá aðhlynningu vegna veikinda: „Vertu harður eða vertu heima segja þeir... sigur er sigur. Öllu gríni slepp, takk fyrir stuðninginn og ég sný aftur að vörmu spori.“
Eins og segir hér að ofan hafa myndbönd frá keppninni vakið gríðarlega athygli á samfélagsmiðlum.
¿Y cómo te fue en la carrera?
- Me sacaron la mierda 💩
Sucedió en un campeonato de Hydrox en China 🇨🇳 https://t.co/pVFy5M5mSQ
— 𝖧𝗂𝗎𝗋𝗂𝖼𝗁 (@hiurich) September 13, 2026
Fakta Seputar Kemenangan Joanna Wietrzyk dan AWAL TABERAK BERAK
-Mengalami Gangguan Pencernaan Parah: Di tengah perlombaan Joanna mengalami fecal incontinence atau taberak berak akibat tingginya intensitas fisik.
-Alih-alih berhenti karena merasa malu atau lemas, dia terus… pic.twitter.com/mpxQJ5YO8o
— mamam (@IcalBejedor) September 14, 2026
Joanna Wietrzyk won her Hyrox race in Beijing after becoming seriously unwell mid-event.
That is insane mental strength. Full respect.
But organisers also had a duty to react fast, clean the field, protect other athletes and apply clear medical/sanitary protocols.
Heroism… pic.twitter.com/Vue7rwa8gq
— Stan (@StanOfAmber) September 15, 2026