Úkraínumenn gerðu sína langdrægustu árás til þessa

Úkraínski herinn gerði umfangsmikla drónaárás á gasvinnslustöðvar í norðanverðu Rússlandi í fyrrinótt og náði þar með lengra inn á rússneskt landsvæði en nokkru sinni áður í stríðinu. Rússar svöruðu með mannskæðum árásum á úkraínskar borgir.
Úkraína gerði drónaárás aðfaranótt fimmtudags á gasvinnslustöðvar langt inni í Rússlandi, rúmlega 3.300 kílómetra frá Úkraínu.
Aðgerðin var undir stjórn sérsveita Úkraínu og beindist að mikilvægum gasmannvirkjum í Jamal-Nenets-héraði í Síberíu. Eldur kom upp í að minnsta kosti einni stöðinni eftir árásina.
Úkraínsk yfirvöld líta á árásina sem mikilvægt högg gegn orkuiðnaði Rússlands, sem er ein helsta tekjulind rússneska ríkisins og stendur undir hluta kostnaðar þeirra við stríðsreksturinn.
Stjórnvöld í Kreml hafa gert lítið úr tjóninu en myndir frá svæðinu sýna þykkan svartan reyk stíga upp frá mannvirkjunum.
Rússar gerðu á sama tíma mannskæðar árásir á Sumy og Mykolaiv í Úkraínu. Níu létust og 43 særðust í árásunum. Árásir Rússa á úkraínskar borgir hafa færst í aukana undanfarnar vikur og hefur meðal annars verið beitt eldflaugum í miklum mæli. Úkraínsk yfirvöld glíma jafnframt við skort á loftvarnarbúnaði.
Samkvæmt tölum Sameinuðu þjóðanna höfðu fleiri óbreyttir borgarar fallið eða særst í rússneskum árásum í júlí en í nokkrum öðrum mánuði frá því í mars 2022. Alls létust 437 og meira en 2.600 særðust. Alls hafa meira en 16.800 óbreyttir borgarar látið lífið og yfir 51 þúsund særst frá því Rússar hófu innrásina í febrúar 2022.
Rússnesk stjórnvöld hafa ítrekað neitað því að ráðist sé vísvitandi á óbreytta borgara og segja skotmörk sín vera hernaðarleg mannvirki eða aðstöðu sem tengist hernaði.
Dróni tafði flug Zelensky
Spennan hefur einnig aukist utan vígvallarins. Flugvél Volodímírs Zelensky Úkraínuforseta tafðist um klukkustund í Moldóvu í vikunni eftir að rússneskur dróni fór yfir landamæri landsins.
Zelensky og eiginkona hans, Olena Zelenska, voru um borð í flugvélinni í Chisinau og á leið til Ósló þegar lofthelgi Moldóvu var lokað vegna drónans. Vélin fékk ekki heimild til flugtaks fyrr en um klukkustund síðar.
Zelensky hélt síðar til Íslands þar sem hann fundaði með Þorgerði Katrínu Gunnarsdóttur utanríkisráðherra á Keflavíkurflugvelli þar sem hún lýsti yfir staðföstum stuðningi Íslands við varnarbaráttu Úkraínu. Þaðan hélt hann til Kanada í þriggja daga opinbera heimsókn.
Donald Trump Bandaríkjaforseti sagðist á miðvikudag hafa rætt við Vladimír Pútín Rússlandsforseta og gaf í skyn að bæði Rússar og Úkraínumenn kynnu að vera reiðubúnir til samninga.
„Við áttum mjög gott samtal. Hann vill gera samkomulag. Og ef Zelensky vill gera samkomulag væri það mjög gott,“ sagði Trump.
Aðspurður hvað stæði helst í vegi fyrir samkomulagi vísaði Trump til persónulegrar óvildar milli Pútíns og Zelensky.
„Þetta eru tveir menn sem hata hvor annan,“ sagði Trump og bætti við að báðir væru orðnir þreyttir á átökunum.