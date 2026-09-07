Flugdólgur fékk að finna fyrir því

Farþegar um borð í flugvél American Airlines þurftu að grípa inn í og aðstoða við að yfirbuga 67 ára mann sem lét öllum illum látum í háloftunum.
Maðurinn var að lokum límdur fastur við sæti sitt með límbandi og hendur hans bundnar með plastböndum.
Atvikið átti sér stað um borð í flugi 618 frá Dallas-Fort Worth til Newark á fimmtudagskvöld. Flugvélinni var beint til Baltimore vegna uppákomunnar um borð í vélinni.
Vélin lenti heilu og höldnu í Baltimore um klukkan 22:15 að staðartíma þar sem lögregla beið hennar. Maðurinn, sem ABC News greinir frá að heiti Arthur Lundeen og sé 67 ára, var handtekinn eftir lendingu.
Juan Mejia, farþegi um borð og fyrrverandi löggæslustarfsmaður, sagði við USA Today að Lundeen hefði orðið sífellt árásargjarnari þegar leið á flugið. Hann hafi ausið svívirðingum, kynþáttaníði og dónalegum ummælum yfir áhöfn og aðra farþega.
Nokkrir farþegar ákváðu að lokum að grípa inn í og hjálpa til við að yfirbuga Lundeen áður en ástandið færi úr böndunum. Lögregla segir að límband hafi verið notað til að festa hann við sætið og plastbönd til að binda hendur hans.
New York Post greindi frá því í gær að Lundeen hefði starfað fyrir fasteignasölu í Arizona. Eftir að málið komst í hámæli var honum sagt upp störfum.
Hegðun af þessu tagi er litin mjög alvarlegum augum um allan heim og geta óstýrilátir farþegar átt yfir höfði sér fangelsisdóm og mjög háa sekt. Eru dæmi um að flugdólgar hafi þurft að greiða tugþúsundir dala í sekt.
Alls hafa 1.163 atvik vegna óstýrilátra farþega verið skráð hjá bandarísku flugmálastjórninni, FAA, það sem af er ári.