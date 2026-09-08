Þessu mega farþegar búast við á stærsta flugvelli heims í Dubai

Al Maktoum-alþjóðaflugvöllurinn á að vera tilbúinn fyrir árið 2032, en fyrsti áfangi byggingar hans er hafinn. Kostnaður mun vera 35 milljarðar dollara. Búið er að afhjúpa hvernig flugvöllurinn á að líta út og þar munu vera hlutir sem farþegar hafa ekki séð hingað til.
Miklar vonir eru bundnar við að Al Maktoum-alþjóðaflugvöllinn (DWC) verði sá stærsti í öllum heiminum. Fimm flugbrautir eiga að vera tiltækar til að takast á við 360 flugferðir á dag til og frá vellinum.
Stjórnvöld í Dúbaí staðfestu nýlega fyrstu hönnun vallarins og tóku fram að þær væru nú í fyrsta áfanga tímalínu nýja flugvallarins. Áætlanir gera ráð fyrir að flug hefjist strax eftir sex ár og með tvær flugstöðvar fyrirhugaðar mun flugvöllurinn innihalda allt sem fjölmargir gestir þurfa til að njóta. Gert er ráð fyrir um það bil 150 milljónum farþega á ári, áætlað innan fyrsta áratugarins frá opnu, áður en fjöldinn eykst í 260 milljónir farþega samtals á ári.
Til að setja þetta í samhengi, þá er JFK flugvöllurinn í New York í Bandaríkjunum með á milli 62 og 63 milljónir farþega á sama tímabili.
Samkvæmt stjórnvöldum í Dúbaí mun Al Maktoum-alþjóðaflugvöllurinn hafa yfir 400 flughlið, fjórar flugstöðvar sem hver um sig verður risabygging, 14 stöðva járnbrautarþjónustu sem kallast Sjálfvirk fólksflutningaþjónusta (APM), opin græn svæði, pálmatré, fljótandi almenningsgarða og hvítt þak í öfugri stíl.
Á vellinum verða verslanir, veitingastaðir og jafnvel slökunarstaðir.
Þegar kemur að öryggi eru líka miklar tækniframfarir þar. Til dæmis er talið að flugvöllurinn búist við notkun líffræðilegrar skönnunar, öryggisgæslu með gervigreind og farangursferli sem útrýmir þörfinni á að standa í biðröð í langan tíma.
Samkvæmt Khaleej Times sagði Paul Griffiths, forstjóri Dubai Airports, að flugvöllurinn muni gera samninga við fyrirtæki á þessu ári til að ljúka þessum fasa.
„Við höfum mikla trú á framtíðina vegna þróunar nýja flugvallarins,“ sagði hann. „Um 9.000 starfsmenn eru nú á staðnum. Þetta er gríðarlega metnaðarfullt og flókið verkefni. Hönnunin er mjög, mjög flókin og tímaramminn er mjög krefjandi,“ sagði hann og bætti við: „Það síðasta sem borgin ætlar að gera er að leyfa flugvallarinnviðum sínum að hamla framtíðarvexti sínum.“