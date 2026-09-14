Skildi 11 vikna son sinn eftir heima og hvarf sporlaust – Faðir hennar á sér eina ósk 23 árum síðar

Faðir breskrar konu sem hvarf sporlaust aðeins 17 ára gömul fyrir 23 árum hefur á ný biðlað til almennings um upplýsingar. Hann segist vilja fá að vita hvað kom fyrir dóttur sína áður en hans tími er úti.
Natalie Putt hvarf frá heimili sínu í Lower Gornal í Dudley á Englandi 1. september árið 2003. Hún var þá nýbökuð móðir og skildi 11 vikna son sinn eftir í umsjá fjölskyldunnar þegar hún fór út í búð.
Hún sneri aldrei aftur.
Faðir hennar, David Putt, hefur nú birt áður óséðar fjölskyldumyndir af Natalie í þeirri von að þær veki athygli á málinu á ný og verði til þess að einhver sem býr yfir upplýsingum stígi fram.
„Það eru liðin 23 ár síðan Nat hvarf, sem er mjög langur tími, og á þessu ári hefði hún orðið fertug,“ segir David í tilkynningu sem lögreglan í West Midlands sendi frá sér.
„Einhver þarna úti veit eitthvað og ég vil biðja viðkomandi um að gefa sig fram og hafa samband við lögregluna.“
Tók ekkert með sér
Hvarf Natalie hefur verið lögreglu ráðgáta í meira en tvo áratugi. Ekkert hefur komið fram sem bendir til þess að hún hafi ætlað sér að yfirgefa fjölskyldu sína eða hefja nýtt líf annars staðar.
Hún tók engar eigur með sér þegar hún fór að heiman og frá því að hún hvarf hefur bankareikningur hennar verið ósnertur. Þá áttu síðustu þekktu samskipti hennar við annað fólk sér stað sama dag og hún hvarf.
„Hún var nýbökuð móðir sem elskaði son sinn og hefði aldrei yfirgefið hann eða fjölskyldu sína að ástæðulausu,“ segir Jim Church rannsóknarlögreglufulltrúi.
Í gegnum árin hefur lögregla ráðist í umfangsmiklar leitaraðgerðir. Meðal annars hefur verið leitað í ám og vötnum nærri heimili Natalie, á einkalandi í South Staffordshire og fyrrverandi heimili hennar rannsakað ítarlega eftir ábendingar frá almenningi.
Árið 2004 var 18 ára karlmaður handtekinn í tengslum við hvarfið en síðar látinn laus án ákæru. Árið 2017 voru nokkur leiði í kirkjugarði í Dudley rannsökuð án þess að það skilaði svörum.
Natalie hefur aldrei fundist.
Árið 2019 var hún formlega úrskurðuð látin en ekki var hægt að ákvarða dánarorsök hennar.
Fjölskyldan þarf að vita
David segist ekki gefa upp vonina um að fjölskyldan fái loksins að vita hvað gerðist. Hann biður fólk sem kunni að muna eftir einhverju frá þeim tíma sem Natalie hvarf að hafa samband við lögreglu, sama hversu ómerkilegar upplýsingarnar kunni að virðast.
„Mér er sama hversu stórar eða litlar upplýsingarnar eru. Fjölskyldan þarf að fá að vita hvað kom fyrir hana.“
David verður sjötugur á næsta ári og segir tímann skipta sig sífellt meira máli.
„Ég vil vita hvað kom fyrir hana áður en minn tími er úti.“
Lögregla tekur undir ákall hans og segir jafnvel smávægilegar upplýsingar geta reynst mikilvægar við að raða saman síðustu púslunum í einu langlífasta óupplýsta mannshvarfsmáli svæðisins.
„Við viljum fá svör fyrir David og fjölskyldu og vini Natalie. Þau eiga skilið að fá að vita hvað kom fyrir hana,“ segir Church.