Vinsæl sjónvarpskona dæmd til dauða

Egypska sjónvarpskonan Sarah Khalifa hefur verið dæmd til dauða eftir að hún var fundin sek um alvarlegt fíkniefnabrot. Ellefu aðrir fengu sama dóm. Dauðadæmdir fangar í Egyptalandi eru alla jafna teknir af lífi með hengingu.
Khalifa, sem er 39 ára, er þekkt sjónvarpskona í Egyptalandi og vakti meðal annars athygli fyrir þáttinn Mission Impossible, þar sem fjallað var um glæpi. Til marks um vinsældir hennar má geta þess að hún er með 2,6 milljónir fylgjenda á Instagram.
Hún hefur alla tíð neitað sök í málinu, að því er segir í frétt BBC.
Samkvæmt egypska ríkisfjölmiðlinum al-Ahram taldi dómstóllinn sannað að Khalifa og aðrir sakborningar hefðu tilheyrt glæpasamtökum sem fluttu inn hráefni til framleiðslu fíkniefna sem átti síðan að selja. Þá voru ólögleg skotvopn og skotfæri einnig hluti málsins.
Yfirvöld lögðu hald á meira en 750 kíló af fíkniefnum og hráefnum sem að sögn voru ætluð til fíkniefnaframleiðslu. Fjöldi vitna gaf skýrslu við rannsókn málsins og saksóknarar lögðu einnig fram rafræn gögn, þar á meðal samskipti og myndskeið.
Khalifa hefur alfarið hafnað því að hafa átt aðild að fíkniefnaviðskiptunum. Þegar hún kom fyrir dómara í september á síðasta ári sagðist hún aldrei hafa séð fíkniefnin sem um ræðir, ekki fyrr en hún var mynduð með þau inni á skrifstofum egypsku fíkniefnalögreglunnar.
Dauðadómurinn var fyrst kveðinn upp í síðasta mánuði og hefur nú verið staðfestur.
Auk þeirra tólf sem dæmdir voru til dauða fengu níu sakborningar lífstíðarfangelsi en sjö voru sýknaðir. Lögmaður Khalifa hefur þegar tilkynnt að dauðadómnum verði áfrýjað.
Samkvæmt Amnesty International voru 492 dauðadómar kveðnir upp í Egyptalandi árið 2025 og 23 aftökur framkvæmdar.