Pósturinn hringir ekki alltaf tvisvar

Armond Paige, 54 ára póststarfsmaður í Missouri í Bandaríkjunum hefur verið sakaður um að hafa losað sig við þúsundir póstsendinga á tveimur árum í stað þess að bera þær út til viðtakenda.
Paige var ákærður 2. september fyrir eitt tilvik af töfum eða eyðileggingu pósts af hálfu póststarfsmanns, að því er saksóknaraembætti Bandaríkjanna fyrir austurumdæmi Missouri tilkynnti í fréttatilkynningu þriðjudaginn 8. september.
Paige var sakaður um að hafa losað sig við að minnsta kosti 30.000 póstsendingar á ýmsum auðum lóðum á meðan hann starfaði fyrir pósthúsið í Maryville Gardens í suðurhluta St. Louis. Hann er sagður hafa fargað póstinum frá árinu 2024 til 29. apríl 2026.
Pósturinn fannst „skemmdur af óhreinindum og vatni“ og „veðraður af veðri og vindum“ samkvæmt dómsskjölum.
Paige neitaði sök við réttarhöld þriðjudaginn 8. september. Verði hann fundinn sekur gæti hann átt yfir höfði sér allt að fimm ára fangelsi, sekt allt að 250.000 Bandaríkjadölum, eða hvort tveggja.