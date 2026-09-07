Frá botninum til bata: „Mér var sagt að ég myndi aldrei ganga aftur, geng núna 6 milljón skref yfir Bandaríkin“

Árið 2018 var hinum írska Fergus Farrell gefnar 5% líkur á að geta gengið aftur eftir að hann lamaðist frá rifbeinum og niður eftir vinnuslys. Næstum sex árum síðar, eftir erfitt bataferli, leggur hann af stað í 4.800 kílómetra göngu þvert yfir Bandaríkin, alfarið fótgangandi.
„Ef einhver segir mér að ég geti ekki gert eitthvað, þá geri ég mitt besta til að gera það,“ sagði Farrell, 46 ára, við The Post. „Þetta snýst allt um að taka lítið skref í einu.“
Á fyrsta afmæli slyssins gekk Galway þvert yfir Írland og endaði ferð sína á sjúkrahúsinu þar sem honum hafði verið sagt að hann myndi líklega aldrei geta hreyft fæturna aftur. Síðan þá hefur Farrell hlaupið sjö maraþon, fjögur ofurmaraþon og jafnvel reynt að róa yfir Atlantshafið árið 2022.
Nú tekur þriggja barna faðirinn að sér stærsta afrek sitt til þessa: að ganga 6 milljón skref frá Brooklyn-brúnni í New York að Santa Monica-bryggjunni í Santa Monica Kaliforníu á aðeins 75 dögum.
„Þegar ég geng um Bandaríkin er það til að vekja athygli á fólki sem lifir með mænuskaða, en það er líka fyrir börnin mín,“ sagði Farrell, sem hóf verkefni sitt á laugardaginn. „Ég vil sýna þeim að þegar maður stendur upp og leggur hart að sér, þá getur maður gert hvað sem maður vill.“
„Mjög, mjög óheppinn“
Farrell var að hafa umsjón með 35 rútuflota sínum þann 26. október 2018 þegar hann beygði sig niður til að lyfta málmbekk og fann „gríðarlega sprengingu“ í bakinu og féll til jarðar af sársauka. Hann áttaði sig fljótlega á því að hann fann ekki fyrir fótunum og komst síðar að því að hann hafði sprengt tvo brjóskþræði í bakinu, annar þeirra hafði næstum slitið mænuna alveg. Hann var fluttur með þyrlu þvert yfir Írland á hryggjarliðsdeildina í Dublin þar sem læknar gerðu aðgerð strax. En þegar hann vaknaði sagði hann: „Ég gat enn ekki fundið fyrir fótunum.“ Verkurinn var óbærilegur. Öll tilfinning frá rifbeinum og niður var „algjörlega horfin.“ Þá settist skurðlæknirinn við hliðina á honum og lagði höndina á öxlina á honum.
„Fyrirgefðu, Fergus, en þú hefur verið mjög, mjög óheppinn,“ minntist Farrell þess að hann hefði sagt. Læknirinn færði honum erfiðar fréttir: „Ef þú færð hreyfingu innan næstu 72 klukkustunda eru 5% líkur á að þú fáir einhvers konar styrk aftur. Hins vegar, ef þú færð ekki hreyfingu eftir 72 klukkustundir, lækkar tölfræðin þín niður í núll. Þú verður í hjólastól alla ævi.“
Farrell lagði allt á sig
Í margar vikur gat Farrell enn ekki hreyft sig. Þá, á 21. degi eftir slysið, kom bylting: örlítill kippur í tánni. „Þetta var stór stund fyrir mig,“ sagði hann.
Hann var fluttur á endurhæfingarsjúkrahús þar sem hann eyddi mánuðum í að reyna líkama sinn til hins ýtrasta, stöðugt með verki og notaði morfín til að fá smá svefn. En honum fór að batna: Smám saman komu hreyfingarnar aftur. „Það var annað hvort að lifa lífi í sársauka og vera ég sjálfur, eða lifa lífi þar sem ég veit ekki hver ég er.“
Mánuðum seinna gat Farrell hreyft sig á tveimur fótum en göngugeta hans var enn takmörkuð. Þegar læknar settust niður með honum til að ræða útskrift hans, bjuggust þeir við að hann myndi nota hjólastól á almannafæri og hafa takmarkaða hreyfigetu heima með hjálp handriðanna. „Þetta er bull,“ man hann eftir að hafa hugsað. „Ég sagði: „Ég er að ganga út um þessar dyr.“ Ég gaf mér þrjár vikur,“ sagði Farrell. „Á þessum þremur vikum braut ég mig, en ég braut mig á frábæran hátt. Ég var þarna til að vinna vinnu.“ Innan við mánuði gekk hann út af sjúkrahúsinu.
Frá botninum til bata
Þegar hann sneri aftur til Galway fór hann þó að finna fyrir því að vera fangi á eigin heimili, í hjólastól og átti erfitt með að rata um heiminn. Hjónaband hans var líka að liðast í sundur.
„Hefurðu einhvern tíma heyrt þetta orðatiltæki: „Tómur hugur er hættulegur hugur?“ sagði hann. „Þegar ég kom heim sá ég allt það neikvæða frekar en það jákvæða.“ Hann var næstum því búinn að binda enda á líf sitt, en segir góðan vin hafa bjargað sér. Hann dvaldi í viku á geðdeild.
„Þetta var það besta sem ég hef nokkurn tímann gert,“ sagði Farrell. „Ég uppgötvaði, í fyrsta skipti 39 ára gamall, hver ég var, ekki hvað ég var.“
Þá byrjaði Farrell, sem gat ekki gengið meira en 300 metra á þeim tíma, að þjálfa sig í að ganga 206 kílómetra þvert yfir Írland á fyrsta afmæli sínu frá útskrift sinni af endurhæfingarsjúkrahúsinu. Um svipað leyti byrjaði hann að hætta að taka morfín, sem hann hafði orðið háður á meðan hann var að takast á við verkina. „Ég varð að gera það,“ sagði hann. „Annað hvort þurfti ég að lifa lífi í sársauka og vera ég sjálfur, eða lifa lífi þar sem ég veit ekki hver ég er.“
Næsta áfangi: Ameríka
Í dag er Farrell fyrirlesari, talsmaður geðheilbrigðis og faðir. Hann hefur tekið að sér íþróttaáskoranir sem myndu reyna á jafnvel þá sem eru í frábæru formi allt á meðan hann lifir með „taugaverki allan sólarhringinn“.
„Ég glími enn við ýmsa fötlun. Ég er ekki með neina viðbragðshæfni. Ég er með mjög lélegt jafnvægi,“ sagði hann. En hann lítur ekki lengur á 26. október 2018 sem daginn sem líf hans hrundi.
„Ef þú hefðir spurt mig tveimur árum eftir slysið hvað mér fyndist um það, hefði ég sagt að þetta væri einn versti dagur lífs míns,“ sagði hann. „Ef þú spyrð mig í dag, þá var þetta besti dagur lífs míns, því ég er miklu betri manneskja en ég var nokkurn tímann. Ég met allt sem ég hef frekar en að öfunda það sem ég hef ekki.“
Þessi sjónarmið ýta undir stærstu áskorun hans hingað til. Síðustu 18 mánuði hefur hann verið að æfa sig fyrir Fergus Walks, gönguferð þvert yfir Bandaríkin sem miðar að því að vekja athygli á mænuskaða og safna peningum fyrir Christopher & Dana Reeve Foundation og Spinal Injuries Ireland.
Farrell mun fara um 11 fylki, þramma yfir fjöll, eyðimerkur, sléttur og ræktarland og taka um 80.000 skref á dag. En það eru ekki þessar erfiðu kílómetragöngur sem hann hlakkar mest til, það eru Bandaríkjamennirnir sem hann mun hitta á leiðinni. „Kannski koma þau með mér í göngutúr eftir veginum,“ sagði hann. „Ég vona að þau geri það.“
Sjálfboðaliðahópur mun fylgja Farrell í bíl og sjá honum fyrir mat og vatni á leið sinni þvert yfir landið. Hann mun aðallega gista á hótelum, þó að á afskekktari svæðum muni hann tjalda í sendibíl. Þegar hann kemur til vesturstrandarinnar býst hann við að hafa notað átta pör af skóm.
Skilaboð Farrells til annarra eru einföld: „Allir sem berjast við fíkn, fötlun, hvað sem það kann að vera, takið bara lítið skref í einu. Öll þessi litlu skref leggjast saman. Um leið og þú veist af ertu kominn á stað sem þú hefðir aldrei getað ímyndað þér.“