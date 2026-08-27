Ný uppgötvun um Covid-19 – Gamlar veirur geta orðið virkar á nýjan leik

Hjá fólki, sem veikist alvarlega af Covid-19, getur sýkingin hugsanlega sett fleira af stað en kórónuveiruna. Niðurstöður nýrrar rannsóknar benda til að veirur, sem eru í leyni í líkamanum, geti orðið virkar á nýjan leik og hugsanlega gert veikindin enn verri.
Vísindamennirnir fylgdust með 1.154 fullorðnum sem voru lagðir inn á sjúkrahús smitaðir af Covid-19 og voru veikindi þeirra misalvarleg. Fylgst var með sjúklingunum í eitt ár, meðal annars voru sýni tekin úr nefi þeirra og blóðprufur voru einnig teknar.
Niðurstöðurnar sýndu að 550 sjúklingar, tæpur helmingur, sýndi merki um að minnst ein óvirk veira hefði tekið við sér. Daily Star skýrir frá þessu.
Þetta getur gerst því veirur frá fyrri sýkingum geta falið sig í frumum líkamans í óvirku ástandi.
Venjulega sér ónæmiskerfið um að halda þeim niðri en þegar alvarleg sýking herjar á líkamann er mikið álag á vörnum líkamans og þær verða að einbeita sér að sjúkdómnum. Þetta getur að sögn vísindamanna veitt öðrum veirum tækifæri til að verða virkar á nýjan leik.
Sumir sjúklinganna fengu alvarleg einkenni langvarandi Covid-19 í kjölfarið. Meðal annars örmögnun og erfiðleikar við ósköp venjulegar athafnir eins og að ganga og klæða sig.
Næstu skref vísindamannanna er að rannsaka hvort meðhöndlun á þeim veirum, sem vakna til lífsins, getur bætt líðan sjúklinganna.