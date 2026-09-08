Dæmd fyrir ofbeldi gegn barni eftir að hún leyfði syni sínum að fara einum í göngutúr

Karyann Parkinson er móðir í Virginíu og nú glæpamaður, en hún hefur nú hlotið dóm fyrir ofbeldi gegn barni sínu. Málið hefur vakið gríðarlega athygli þar sem ofbeldið fólst í því að Karyann leyfði fimm ára syni sínum að fara einum og eftirlitslausum út.
Syni hennar, Samúel, þykir gaman að leita að og safna gæsafjöðrum. Það er upplagt að finna fjaðrir á sumrin svo nú í sumar ákvað Karyann að hleypa syni sínum út. Sonur hennar gekk um 800 metra frá heimilinu að lítilli tjörn þar sem hann leitaði að fjöðrum.
„Ég leyfði honum að fara. Ég sagði við hann: farðu og komdu svo strax aftur,“ sagði Karyann í samtali við CBS-fréttastofuna. Fjölskyldan býr í afgirtu úthverfi sem er vaktað af öryggisverði. Nágranni sá Samúel einan á ferðinni, hringdi í öryggisvörðinn sem fylgdi drengnum aftur heim og hringdi svo í lögregluna. Öryggisvörðurinn sagði: „Sko, við leyfum ekki börnum að vera einum úti í hverfinu.“
Karyann spurði hvort þetta væru reglur á vegum hverfafélagsins (e. homeowners association) en öryggisvörðurinn sagði að jafnvel þótt þetta stæði ekki í þeim reglum þá færi þetta gegn landslögum. Samúel litli var skelfdur þegar heim var komið enda hafði öryggisvörðurinn tilkynnt drengnum að hann væri að brjóta reglur og ekki bara það heldur hefði hann verið í bráðri hættu þar sem ókunnugur aðili hefði getað komið og meitt drenginn.
Barnavernd og lögregla komu að heimili fjölskyldunnar degi síðar og hálfum mánuði seinna var Karyann ákærð fyrir vanrækslu. Móðirin var þó sannfærð um að málið færi ekki alla leið, enda væri þetta galið. Annað kom á daginn og Karyann hefur verið dæmd í sex mánaða skilorðsbundið fangelsi. Hún er eins skráð á lista yfir fólk sem hefur vanrækt og/eða beitt börn ofbeldi og verður á þeim lista næstu sjö árin.
Virginia er eitt 13 ríkja Bandaríkjanna sem eru með sérstök lög um sjálfsákvörðunarrétt barna en þeim er ætlað að koma í veg fyrir að ríkisvaldið sé að skipta sér af öllum uppeldislegum ákvörðunum foreldra. Karyann telur að dómurinn gegn henni stríði gegn þessu markmiði laganna og mun hún því áfrýja.
Málið þykir stærra en að ná aðeins til Karyann og fjölskyldu. Hér sé um að ræða mál um það hversu langt hið opinbera má ganga í að skipta sér af uppeldi barna. Karyann treysti syni sínum til að skreppa að litlu tjörninni til að sækja fjaðrir. Sem móðir hans þekkir hún barnið best og því má spyrja hvers vegna hið opinbera telur sig vera í stöðu til að banna henni að leyfa syni sínum að fara eftirlitslausum í smá göngutúr.
„Við verðum að vera skynsöm þegar við metum áhættuna og ekki lifa í óraunhæfum ótta við grýlu sem er bara ekki til,“ sagði Karyann við fjölmiðla.