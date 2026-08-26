Kínverskir foreldrar borga stórfé fyrir að senda börn í „erfiðleikabúðir“ til að kenna þeim lífsfærni

Kínverskir foreldrar eru margir hverjir reiðubúnir til að greiða stórfé fyrir að senda börn sín í afskekktar „erfiðleika búðir“ þar sem þau eru látin höggva við, gefa svínum að éta og taka upp kartöflur.
Þegar börnin mæta í búðirnar þá eru farsímarnir teknir af þeim og fá bara kartöflur að borða ef þau sinna ekki vinnunni.
Margir spyrja sig eflaust af hverju foreldrarnir gera þetta og svarið er að þeir gera þetta til að börnin læri að meta virði þess lífsstíls sem foreldrar þeirra veita þeim.
Þessar búðir eru reknar á sumrin og aðallega í suðvesturhluta landsins. Skipuleggjendur þeirra lofa því að börnin kynnist lífinu á landsbyggðinni og algjöra hvíld frá farsímum sínum og Internetinu.
Börnin eru látin vakna snemma og taka til hendinni við verkefni eins og bændur sinna daglega, þar á meðal að taka kartöflur upp og selja þær, höggva eldivið og gefa búfénaði að éta.
Í sumum af þessum búðum kostar 10 daga dvöl sem svarar til 70.000 króna og mánaðardvöl kostar sem svarar til 165.000 króna.
Strangar reglur gilda um rekstur búða af þessu tagi.
Börnin vinna sér inn punkta með vinnu sinni og nota þá til að greiða fyrir daglegar nauðsynjar en ef þau sinna ekki verkefnum sínum og vinna sér þar með ekki inn punkta þá fá þau bara kartöflur í matinn.
Skipuleggjendur þessara búða segja að markmiðið sé að kenna börnunum hversu erfitt það er að vinna sér inn peninga og kenna þeim að meta lífsgæðin sem fjölskyldur þeirra tryggja þeim.