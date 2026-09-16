Mætti í eigin minningarathöfn: „Ég hef fengið úthlutað spili og er með þennan sjúkdóm en ég ætla ekki að láta hann stjórna því lífi sem ég á eftir“

Austen Cole frá Buckinghamshire í Englandi, hefur verið sagt að hann eigi innan við 12 mánuði eftir, en læknar greindu hann með ólæknandi krabbamein. Cole segir að einkenni hans hafi ítrekað verið afgreidd sem iðraólga í meira en sex mánuði, áður en hann greindist með briskrabbamein. Nú hefur meinið dreift sér í lifur og eitla.
Cole sem er 55 ára, giftur Tracey og tveggja barna faðir segist reyna að vera „eins jákvæður og mögulegt er“ eftir greininguna.
Hann fékk þá snilldarhugmynd að halda sína eigin minningarathöfn á uppáhaldskránni sinni The Dove í Newport Pagnell í Milton Keynes. Yfir 200 manns komu saman til að kveðja Cole, sem starfaði sem flísaleggjari enn er kominn á eftirlaun, þar á meðal fjölskylda, vinir frá fortíð og nútíð, og vinnufélagar.
„Þetta var ótrúlegt og ég naut hverrar mínútu. Það var svo mikill hlátur, ást og gleði,“ sagði Cole. „Ég sá fólk sem ég hafði ekki séð síðan í grunnskóla, ég trúði ekki hvað margir komu. Kráin var troðfull. Tracey vildi kalla þetta hátíð lífs míns en ég kallaði það útskriftarathöfnina mína. Það virtist rétt.“
Reyndar skemmti Cole sér svo vel að hann segir viðburðinn hafa jafnast á við brúðkaup, þar sem hann varði öllum deginum og kvöldinu í að tala við fólk, en hlutirnir tóku hins vegar dapurlega stefnu þegar kom að því að kveðja fólkið þegar það fór.
„Það var ekki fyrr en fólk fór að þetta varð meira eins og jarðarför og það féllu nokkur tár,“ sagði hann. „Kveðjuathöfnin hófst klukkan 14:30 og ég og Tracey vorum síðust eftir um miðnætti ... Ég get með sanni sagt að mér fannst dásamlegt að vera í minni eigin kirkju. Hvers vegna ætti ég að vilja missa af því?“
Tracey, sagði að það hefði verið „sannarlega ótrúlegt að sjá hversu margir komu til að fagna Austen og vera hluti af svona sérstökum degi“. Andrúmsloftið var ótrúlegt, en það sem gerði það svo þýðingarmikið var að heyra svo marga deila sögum sínum og minningum um Austen,“ sagði hún. „Það gaf öllum tækifæri til að segja það sem þeir hefðu annars séð eftir að hafa aldrei gefið sér tíma til að segja. Það var ótrúlega hjartnæmt að sjá Austen umkringdan svo mörgum af þeim vinum sem hann hafði eignast í gegnum árin, horfa á hann hlæja, brosa og bæta við sögurnar og minningarnar sem þau voru að rifja upp saman. En uppáhaldshlutinn minn við allt kvöldið var að sjá Austen átta sig á því hversu innilega elskaður hann er og hversu mikil áhrif hann hefur haft á líf svo margra.“
Cole, sem á tvö uppkomin börn, Lois, 28 ára, og Lloyd, 30 ára, hefur heitið því að sóa ekki einni einustu mínútu af þeim tíma sem eftir er og hefur kosið að gangast ekki undir krabbameinslyfjameðferð, sem myndi líklega aðeins lengja líf hans um nokkra mánuði.
„Fólk heldur áfram að segja hvað ég lít vel út, jafnvel þótt ég sé að deyja,“ sagði hann. „Ég hefði getað fengið krabbameinslyfjameðferð en hún hefði aðeins tafið hlutina um nokkra mánuði og líklega látið mér líða enn verr. Svo ég ákvað í staðinn að vera ekki að væla heldur njóta hvers dags sem ég á eftir.“
„Ég sé þetta þannig að ég hef fengið úthlutað spili og er með þennan sjúkdóm en ég ætla ekki að láta hann stjórna því lífi sem ég á eftir. Ég get samt verið hamingjusamur. Kannski er þetta viðhorf jafnvel að skila sér. Hver veit, um þetta leyti á næsta ári gæti ég haldið „Stuff You“-partý fyrir banvænt krabbamein!“