Leitað að 16 ára stúlku mánuðum saman – Fannst á heimili fyrrverandi kennara

Sextán ára stúlka sem hafði verið saknað mánuðum saman fannst á lífi á heimili fyrrverandi kennara í Ohio í Bandaríkjunum. Maðurinn er nú ákærður fyrir að hafa hýst stúlkuna þrátt fyrir að hafa vitað að hennar væri saknað.
Maðurinn, Jobe Binkley, 48 ára, er sakaður um að hafa leyft stúlkunni að dvelja á heimili sínu í Springfield í meira en átta mánuði. PEOPLE greinir frá málinu og vísar meðal annars til dómsgagna og umfjöllunar ABC 6.
Stúlkan hafði strokið frá búsetuúrræði fyrir ungmenni í Columbus 2. desember 2025. Fjölskylda hennar og lögregla leituðu hennar næstu mánuði en án árangurs.
Það var ekki fyrr en 21. ágúst síðastliðinn sem lögreglumaður, sem starfaði með U.S. Marshals Service, fór á heimili Binkleys og fann stúlkuna þar. Samkvæmt gögnum málsins viðurkenndi Binkley þá að hún væri inni í húsinu og kallaði á hana að koma út.
Lögregla hafði þó komið að húsinu áður.
Yfirvöld segja lögreglumenn hafa tvívegis heimsótt Binkley við leitina að stúlkunni. Hann hafi í bæði skiptin neitað þeim um aðgang að húsinu og fullyrt að hún væri ekki þar. Honum hafði þá þegar verið gert ljóst að stúlkunnar væri saknað og að lögregla leitaði hennar.
Binkley starfaði áður sem kennari í Springfield, en var settur í leyfi frá störfum í nóvember 2024 eftir að áhyggjur komu upp vegna samskipta hans við nemendur. Skólayfirvöld segja að ekki hafi tekist að staðfesta þær ásakanir.
Hann var aftur settur í leyfi í janúar 2025 og rekinn mánuði síðar fyrir brot á ótilgreindum reglum. Ekki liggur fyrir hvernig Jobe komst í kynni við stúlkuna eða hvort að hún hafi verið nemandi hans á einhverjum tímapunkti.