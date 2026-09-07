Óhugnanlegt mál skekur Finnland – Brotaþolarnir gætu verið allt að 900

Réttarhöld eru hafin í máli sem talið er stærsta kynferðisbrotamál í sögu Finnlands. 28 ára karlmaður er ákærður fyrir kynferðisbrot gegn hundruðum drengja, en lögregla telur að brotaþolarnir kunni að vera allt að 900 talsins.
Finnska ríkisútvarpið, Yle, greinir frá þessu.
Réttarhöldin hófust fyrir héraðsdómi í Pirkanmaa í suðvesturhluta Finnlands í dag og gefur umfang þeirra ágæta mynd af stærð málsins. Gert er ráð fyrir að réttarhöldin muni taka 45 daga og að málsmeðferðin standi út þetta ár hið minnsta.
Búið er að bera kennsl á 361 brotaþola í málinu en um er að ræða drengi sem voru á aldrinum níu til fimmtán ára þegar meint brot áttu sér stað og búsettir víða um Finnland. Lögregla telur þó að brotaþolarnir kunni að vera mun fleiri, en enn á eftir að bera kennsl á um 530 mögulega brotaþola sem gæti þýtt að í heildina séu þeir um 900 talsins.
Þóttist vera kona á Snapchat
Meint brot áttu sér stað á Snapchat á árunum 2019 til 2022. Samkvæmt lögreglu þóttist maðurinn vera kona og fékk drengina til að senda sér myndir og myndbönd. Hann tók síðan upp myndefnið af skjánum án vitundar þeirra. Einn drengjanna er sagður hafa sent honum um 160 myndbönd.
Ekki er talið að maðurinn hafi hitt brotaþolana í eigin persónu, en hann er þó sagður hafa þekkt suma þeirra, meðal annars í gegnum íþróttastarf og störf sín sem afleysingakennari.
Jyri Kilpi, lögmaður 77 brotaþola, sagði við upphaf réttarhaldanna að maðurinn hefði notað leikmannalista íþróttaliða barna til að velja sér brotaþola og afla upplýsinga um áhugamál þeirra.
Hann sagði marga drengjanna hafa upplifað mikla skömm og átt erfitt með að segja foreldrum sínum frá því sem gerðist. „Öll ábyrgðin hvílir alfarið á gerandanum sem var fullorðinn þegar brotin áttu sér stað, ekki þolendum í málinu,“ sagði Kilpi.
Síminn afhjúpaði umfangið
Maðurinn hefur áður hlotið dóm fyrir kynferðisbrot gegn barni. Árið 2023 var hann dæmdur í þriggja ára fangelsi fyrir stórfellt kynferðisbrot gegn 14 ára dreng sem hafði verið nemandi hans þegar hann starfaði sem afleysingakennari.
Við rannsókn þess máls lagði lögregla hald á síma mannsins. Þar fundust þúsundir kynferðislegra mynda og myndbanda af börnum og varð það til þess að málið sem nú er fyrir dómi kom upp á yfirborðið. Verði maðurinn sakfelldur gæti hann átt þungan fangelsisdóm yfir höfði sér.