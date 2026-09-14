Blóðug martröð sendilsins - Pítsa sem enginn ætlaði að borða reyndist vera gildra úr kunnugri átt

Skömmu fyrir miðnætti þann 20. júní árið 2012 barst örlagarík pöntun á Dominos-stað í borginni Green í Ohio. Sendillinn Ashley Biiggs, 25 ára einstæð móðir og fyrrum hermaður, var á vakt en hún hafði tekið að sér starfið til að afla sér aukatekna því hún stóð í erfiðri forsjárdeilu við barnsföður sinn, Chad Cobb.
Ashley greip pitsuna og hélt af stað að 647 W. Turkeyfoot Lake Rd, en þetta átti eftir að verða hennar seinasta sendiför. Áfangastaðurinn reyndist vera atvinnuhúsnæði og á bílastæðinu fyrir utan beið enginn eftir pitsu. Pöntun hafði verið yfirskyn til að lokka Ashley í gildru.
Þegar Ashley skilaði sér ekki aftur til vinnu fór yfirmaðurinn, Matthew, að ókyrrast. Sendingin hefði aðeins átt að taka hana um 10 mínútur. Hún hafði lagt af stað fyrir klukkustund. Matthew reyndi að hringja en fékk ekkert svar. Hann og Ashley ættu að vera komin heim og búin að loka fyrir nóttina en Matthew gat ekki hugsað sér að skella í lás án þess að vita hvað hafði orðið um sendilinn hans. Kannski hafði Ashley bara farið beint heim. Matthew ákvað að hringja í unnustu hennar til að vera viss, en nei, Ashley var ekki heima. Matthew keyrði þá að 647 W. Turkeyfoot Lake Rd en sá hvorki Ashley né bifreið hennar. Nú var Matthew orðinn hræddur og hringdi í lögregluna. Ashley var horfin.
Hatrammar deilur
Ashley var aðeins 18 ára þegar dóttir hennar kom í heiminn og fljótlega eftir það slitnaði upp úr sambandi hennar við barnsföðurinn, Chad Cobb. Þau ákváðu að fara sameiginlega með forsjá stúlkunnar en þegar Ashley gekk í herinn samþykkti Chad að fara með fulla forsjá á meðan Ashley kláraði þjálfun sína. Ekkert varð úr draumi ungu móðurinnar um frama í hernum eftir að hún greindist með astma og var leyst undan herskyldu. Þegar hún sneri aftur heim vildi hún aftur fá sameiginlega forsjá en Chad hélt nú ekki. Hann var búinn að gifta sig. Nýja konan hans, Erica Stefanko, átti eitt barn fyrir og saman höfðu þau eignast tvö börn til viðbótar á meðan Ashley var í hernum. Chad og Erica kærðu sig ekki um að lifa í fortíðinni og vildu þar með ekkert með Ashley hafa. Litla stúlkan hefði Ericu núna og þyrfti ekkert tvær mömmur. Þannig hófst forsjárdeilan. Dómarinn hafði samúð með ungu móðurinni sem hafði aðeins afsalað sér forsjá til að geta gengið í herinn. Hann úrskurðaði því að Ashley fengi fulla forsjá til bráðabirgða á meðan forsjármálið færi sína leið í réttarkerfinu. Chad var ekki sáttur við þessa niðurstöðu.
Fannst blóðugur í felum
Þegar lögreglan kom að 647 W. Turkeyfoot Lake Rd aðfaranótt 21. júní árið 2012 varð henni strax ljóst að ekki væri allt með felldu. Þar sáust ummerki um að einhver hefði notað rafbyssu, klink hafði fallið til jarðar og þar mátti eins sjá blóðpoll og blóðug merki um að einhver hefði verið dreginn.
Lögregla spurði unnustu Ashley hvort einhver hefði mögulega viljað henni eitthvað illt. Brittany var ekki lengi að svara. Chad. Hann hefði ætlað sér að gera líf Ashley að helvíti út af forsjárdeilunni. Chad reyndist ekki vera heima en lögregla dó ekki ráðalaus. Þau fóru að heimili ömmu hans og afa. Þar fyrir utan fann lögregla bíl Chads og inni í honum sátu Erica og fjögur börn, þar með talið dóttir Ashley og Chad. Chad fannst svo í felum á bak við tré. Hann var blóðugur. Bæði hann og Erica neituðu að tjá sig.
11 klukkustundum eftir að Ashley fór í sína síðustu sendiferð barst símtal frá konu. Hún hafði vaknað um morguninn og að vanda horft út um gluggann þar sem hún hafði útsýni yfir kornakur. Þennan morgun var útsýnið ekki það sama og vanalega. Einhver hafði lagt bifreið á akrinum. Lögregla kom á vettvang og þar inni fannst Ashley. Hún hafði verið bundin með plastbenslum og var með augljósan og alvarlegan áverka á höfði. Banamein hennar var köfnun en plastbensli hafði verið komið þétt fyrir á hálsi hennar svo hún náði ekki andanum.
Chad var ákærður fyrir morð, mannrán, rán, líkamsárás, bílaþjófnað, heimilisofbeldi og fyrir að reyna að hylma yfir sönnunargögn. Hann ákvað á endanum að játa til að losna undan dauðarefsingunni og var dæmdur í lífstíðarfangelsi.
Viðurkenndi að hafa pantað pitsuna
En sögunni lauk ekki þar. Árum saman voru margir sem fylgdust með málinu sannfærðir um að Erica hefði spilað hlutverk í morðinu. Það hafði komið fram að það var kona sem pantaði pitsuna sem leiddi Ashley í gildru Chads. Lögregla taldi sig þó ekki hafa haldbær sönnunargögn til að réttlæta ákæru.
Pitsan var pöntuð undir nafninu Jen og var símtalið rakið til órekjanlegs símtækis, síma sem kallast á ensku burnerphone. Dóttir Ashley greindi eins frá því að hún hafi heyrt stjúpmóður sína panta pitsu undir fölsku nafni. Það var þó leynileg upptaka sem átti eftir að gera útslagið. Móðir Chads hafði í leyni tekið upp símtal sitt við Ericu þar sem hún viðurkenndi að hafa pantað pitsuna. Ekki nóg með það heldur sagði Erica á upptökunni að Chad hefði viljað höfuðkúpu Ashley sem eins konar sigurtákn. Tengdamóðirin áttaði sig þó ekki á mikilvægi upptökunnar fyrr en árið 2018 þegar hún afhenti hana loks til lögreglunnar. Erica var handtekinn árið 2019, sjö árum eftir morðið. Hún var sakfelld fyrir morð af yfirlögðu ráði árið 2020, en dómurinn var ómerktur tveimur árum síðar. Ómerkingin átti rætur að rekja til faraldurs COVID-19. Vitni höfðu vegna smitvarna gefið skýrslu í gegnum fjarfundabúnað og þar með var, að mati dómstólsins, brotið gegn rétti Ericu til að standa augliti til auglitis við vitnin. Málið var aftur tekið fyrir árið 2024 og þá viðurkenndi Erica loksins að hafa pantað pitsuna en þvertók þó fyrir að hafa vitað hvað Chad ætlaði sér að gera. Gegn þessum mótbárum var hún engu að síður sakfelld aftur og dæmd í lífstíðarfangelsi.