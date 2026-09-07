Bar fram einfalda beiðni á veitingastað - Fékk áfall þegar hún sá kvittunina

Brasilískur ferðamaður á Ítalíu varð fyrir miklu áfalli eftir að þjónn á veitingastað fyrirskipaði kokkinum að „hrækja“ í matinn hennar og sagði það hafa verið meint sem grín.
„Ég er enn í áfalli, ég trúi ekki að þetta hafi komið fyrir mig“ sagði Maria Clara, við staðarmiðla. Clara og fjölskylda hennar heimsóttu Victor Lab, veitingastað á Viale Ceccarini í Romagna á Ítalíu þann 19. ágúst, að því er La Voce di Cesenatico greindi frá.
Hún pantaði að því er virtist hefðbundinn morgunverð með hrærðum eggjum, djús og kaffi, en eggin komu á borðin fannst Clara þau slepjuleg og renna til á disknum. Hún segist hafa spurt þjóninn kurteislega hvort hún gæti fengið „eggin aðeins betur elduð“ og hann þá svarað hæðnislega og sagt að „það væru ekki búin til hrá egg hér“.
„Að lokum komu eggin aftur slepjuleg, en ég bað ekki um að þau yrðu elduð aftur,“ sagði Clara. „Ég lét það eiga sig því ég vildi ekki rífast.“ Pöntunin kom einnig með salati þrátt fyrir að hún hafi sagt að hún vildi sleppa salatinu.
Þegar kvittunin kom tók Clara efttir skilaboðum á henni sem hún setti inn í eins stjörnu umsögn sína á Google um veitingastaðinn. Þar stóð: „Þessi pirrar mig. Brennið eggin og hrækið í þau.“
Hún hélt fyrst að þetta væri grín“ en sagði að fjölskyldan hefði orðið hrædd við þann möguleika að hrækt hefði verið í matinn og óskaði eftir að tala við yfirmann.
Clara sagði að sú beiðni hefði gert 17 ára þjóninn náfölan og „mjög taugaóstyrkan“. Í von um að bjarga andlitinu og mögulega starfinu baðst stammandi pilturinn „afsökunar og sagði að þetta hefði verið grín milli hans og kokksins,“ sagði Clara. Hann reyndi meira að segja að henda kvittuninni en hún hótaði að hringja í lögregluna ef hann gerði það.
Veitingastaðurinn baðst síðar afsökunar á umsögn Claru. „Hegðunin sem þú tilkynntir var algerlega óviðeigandi og endurspeglar á engan hátt þau gildi, þjónustu við viðskiptavini og fagmennskustaðla sem við leggjum okkur fram um að tryggja á hverjum degi,“ skrifuðu talsmaður veitingastaðarins við umsögn Clara. Þar var sagt að þjónninn væri unglingur sem hefði verið í vinnu í nokkrar vikur, en það „dragi ekki úr alvarleika þess sem gerðist“.
Hins vegar missti afsökunarbeiðnin marks eftir að Victor Lab hlóð upp myndbandi á TikTok reikning sinn. sem virtist gera grín að atvikinu. Í því lék veitingastaðareigandinn kröfuharðan viðskiptavin sem pantaði rétt með hráka. Einnig var gerð könnun þar sem spurt var hvort reka ætti 17 ára þjóninn.
„Maður fer næstum að hlæja þegar maður horfir á þetta, en þetta er ekki grín. Þetta er alvarlegt mál,“ sagði Clara. Sagðist hún hafa fengið skilaboð með líflátshótunum og rasisma eftir atvikið.