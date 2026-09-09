Tjáir sig um hjónaband hennar og Elon Musk - Þetta sagði Musk þegar þau dönsuðu í brúðkaupinu

Justine Musk giftist Elon Musk árið 2000, en hann var þá ekki orðinn ríkasti maður heimsins. Þau eignuðust saman sex börn áður en þau skildu árið 2008. Justine stígur fram í nýrri heimildarmynd um sinn fyrrverandi en hún ber honum þar ekki góða söguna.
„Ég lærði um hugtakið gaslýsingu í sambandi mínu við Elon,“ segir Justine í myndinni og vísar til þess að Elon hafi oft gert lítið úr henni í hjónabandi þeirra og talað niður til hennar eins og hún væri starfsmaður hans frekar en maki. Hún segir að þegar þau stigu sinn fyrsta dans sem gift hjón, í brúðkaupi þeirra, hafi Elon sagt við hana: Ég er alpha í þessu sambandi. Eins hafi hann stöðugt verið að benda Justine á það sem honum fannst ábótavant í fari hennar.
Frægasta barn þeirra Justine og Elons er dóttirin Vivian sem er trans kona. Elon er haldinn fordómum gegn trans fólki og hefur ítrekað lýst því yfir að hann hafi misst barn í hendur vók-heilavírussins.
Justine segir óvænt í myndinni að Elon hafi þó beðið hana fyrir skilaboðum til dóttur þeirra. Hann bað Justine að segja við Vivian: „Ég mun ávallt elska hana.“
Hann hafi þó ekkert gert til að bæta samband þeirra feðgina, en það sé ekki eitthvað sem Elon sé fær um.