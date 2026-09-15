Harmleikur á lestarteinum í New York: Virtust ekki átta sig á því að lestin væri að koma

Tvö 24 ára ungmenni sem létust þegar neðanjarðarlest var ekið á þau á Manhattan í New York um helgina kunna að hafa verið svo ölvuð eða undir áhrifum vímuefna að þau áttuðu sig ekki á því fyrr en um seinan að lestin stefndi beint á þau.
Þetta herma heimildir New York Post.
Lögregla reynir nú að varpa ljósi á síðustu augnablik þeirra Navam Kaul og Malaika Chitre sem létust við Spring Street-lestarstöðina aðfaranótt sunnudags.
Kaul féll, eða fór af sjálfsdáðum, niður á teinana og er Chitre talin hafa farið á eftir honum til að reyna að hjálpa honum. Hún virðist hafa reynt að toga Kaul til sín áður en lestinni var ekið á þau.
Myndband af síðustu augnablikum þeirra hefur farið víða á samfélagsmiðlum. Þar virðast þau sitja róleg á teinunum á meðan lestin kemur aðvífandi. Lestarstjórinn sagði síðar yfirmönnum sínum að Chitre hefði virst hlæja þegar hún togaði í Kaul.
Lestarstjórinn hafði ekki tíma til að hemla áður en slysið varð.
Rannsakendur kanna nú hvort annað þeirra eða bæði hafi verið undir svo miklum áhrifum áfengis eða annarra vímuefna að þau hafi ekki áttað sig á alvarleika málsins fyrr en það var orðið of seint.
Engin sjálfsvígsbréf fundust en lögregla hefur þó ekki útilokað að um sjálfsvíg hafi verið að ræða.
Chitre og Kaul voru gamlir vinir og höfðu bæði útskrifast frá Rutgers-háskóla árið 2024. Þau ólust upp í úthverfum New Jersey, skammt hvort frá öðru, og tilheyrðu sama vinahópi á háskólaárunum.
Chitre starfaði sem sérfræðingur við gæðaeftirlit hjá lyfjafyrirtækinu Acadia Pharmaceuticals og hafði jafnframt hafið nám við Temple-háskóla með það að markmiði að verða lyfjafræðingur. Á samfélagsmiðlum hennar má sjá myndir og myndskeið af samverustundum með fjölskyldunni, hundinum hennar og ferðalagi um Evrópu í sumar, meðal annars til Flórens og Rómar.
Nágranni fjölskyldunnar lýsti henni sem „greindri og skýrri stelpu“ og sagðist enn eiga erfitt með að skilja hvernig hún hefði endað á teinunum.
Kaul starfaði hins vegar um tíma sem fjármálagagnasérfræðingur hjá Bloomberg. Vinur hans úr menntaskóla lýsti honum sem jarðbundnum, fyndnum og heillandi manni sem hefði alltaf komið með góða orku inn í hópinn.
„Maður er rétt að byrja lífið og svo gerist allt í einu eitthvað svona,“ sagði vinurinn.
Fólk sem þekkti þau hefur lýst mikilli undrun yfir því sem gerðist. Nágranni Kaul sagði hann hafa verið ungan mann sem hefði verið að standa sig vel og gera allt rétt, með framtíðina fyrir sér. Annar fjölskylduvinur sagði ekkert í lífi hans hafa bent til þess að hann myndi vísvitandi koma sér í slíkar aðstæður.