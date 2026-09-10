Reynir að kveða niður hrottalegar samsæriskenningar um barnsföður Lindsay Clancy

Réttarhöld yfir konu að nafni Lindsay Clancy hafa sett allt á hliðina í Bandaríkjunum, en í janúar árið 2023 bað hún þáverandi eiginmann sinn um að skreppa út í búð, kyrkti svo börnin þeirra þrjú með æfingateygju, skar á sér úlnliðina og háls og stökk svo út um glugga á annarri hæð. Málið snýst ekki um það hvort Clancy hafi myrt börnin eða ekki, en hún hefur játað það, heldur snýst það um hvort hún hafi verið með réttu ráði á verknaðarstundu eða hvort hún hafi verið í geðrofi vegna fæðingarþunglyndis.
Kviðdómur í málinu hallaðist að því að Clancy hefðu ekki verið sakhæf á verknaðarstundu, en einn kviðdómenda neitaði þó að taka undir sem varð til þess að réttarhöldin voru ógilt og þarf því að flytja málið að nýju fyrir framan nýjan kviðdóm. Barnsfaðir hennar og fyrrum eiginmaður er Patrick Clancy en þótt þau séu nú skilin hefur hann fyrirgefið henni og telur að þessi harmleikur eigi rætur að rekja til andlegra veikinda hennar.
Mörgum hefur þótt grunsamlegt að Patrick sé búinn að lýsa yfir stuðningi við konuna sem myrti börn hans. Þetta hefur valdið því að grófar samsæriskenningar fóru á flug þar sem því er meðal annars haldið fram að Lindsay sé alfarið saklaus og sé að hylma yfir brot Patrick sem hafi banað börnunum. Hafa þessar kenningar vakið það mikla athygli að lögmenn Lindsay gátu ekki lengur setið á sér.
Lögmaðurinn Kevin Reddington mætti í CBS Mornings á miðvikudaginn þar sem hann reyndi að kveða niður sögusagnirnar. Reddington segir að Patrick hafi staðið þétt við bak fyrrum konu sinnar alla tíð. Hann hafi stutt hana þegar hún glímdi við þunglyndi og svo áfram eftir harmleikinn. Hins vegar sé ekkert hæft í því að hann hafi átt þátt í morðunum.
„Mér finnst það bara hræðilegt hvað þessi maður hefur þurft að ganga í gegnum og hann hefur fullan rétt á því að lifa lífi sínu áfram.“
Reddington biðlar til fólks að hætta að búa til sögur, enda liggur ljóst fyrir að málið er nógu hrottalegt fyrir.