Lögmaður sagðist geta banað hverjum sem er og komist upp með - Endaði svo niðurlægður í fangelsi

Lögmaðurinn Matthew Exton í Ohio, Bandaríkjunum, var reiður út í fyrrverandi eiginkonu sína. Svo reiður að hann ákvað að bana henni. Að sögn TMZ fór Matthew í skotvopnaverslun þar sem hann þóttist vera lögreglumaður og varð sér þannig úti um skotvopn sem hann svo fór með að veitingahúsi þar sem fyrrverandi kona hans sat að snæðingi. Hann tók upp vopnið, beindi því að sinni fyrrverandi og tók í gikkinn. Sem betur fer hafði honum láðst að taka öryggið af vopninu.
Hann fékk ekki rými til að reyna aftur þar sem vitni stukku til og náðu vopninu af honum. Allt þetta náðist á öryggismyndavélar veitingastaðarins og Matthew hefur nú verið sakfelldur fyrir tilraun til manndráps.
Samkvæmt gögnum málsins átti atvikið sér nokkurn aðdraganda. Lögmaðurinn hafði haft í hótunum við fyrrverandi konu sína og ítrekað misst stjórn á skapi sínu. Hann hafði brotist inn til þolandans um miðja nótt og útskýrt fyrir syni hennar að hann gæti „drepið hvern sem er og komist upp með það“. Þessi hótun reyndist þó innistæðulaus þar sem Matthew gat ekki drepið hvern sem er og komst ekki upp með það.
Refsing hans verður ákvörðuð síðar í þessum mánuði.
A former Ohio attorney tried to shoot his ex-wife but forgot to take the safety off...
On another note--that waiter deserves a raise pic.twitter.com/xX3awzbvAn
— ₩₳Ɽ ₱₳₮Ⱨ (@WarPath2pt0) September 9, 2026